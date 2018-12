Cowabunga! Arriva il gioco in scatola delle Tartarughe Ninja

Gennaio 2019 si preannuncia come un mese denso di appuntamenti per quel che riguarda le campagne crowdfunding di nuovi giochi: tra i vari soggetti che hanno deciso di cominciare l’anno nuovo presentando nuovi progetti abbiamo anche IDW Games, che lancerà la sua campagna di finanziamento per il nuovo gioco delle Teenage Mutant Ninja Turtles.

Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures sarà un gioco in scatola, composto da due confezioni chiamate Volumi, ambientato nell’universo dei fumetti IDW delle Ninja Turtles. Gli autori del gioco sono i game designer Pete Walsh, Dan Lansdown e Kevin Wilson, già autore dell’altro titolo di IDW sulle Tartarughe Ninja: TMNT: Shadows of the Past.

Jerry Bennington, il responsabile sviluppo di nuovi prodotti di IDW, spiega che, nonostante IDW sia un editore tradizionale vi era la necessità di utilizzare Kickstarter perché in questo modo potranno raggiungere un numero di appassionati e giocatori sempre maggiore. In termini di produzione la piattaforma permetterà loro di di creare più componenti e elementi per il gioco, rendendo ogni scatola un oggetto ancor più desiderabile.

Nei piani futuri di IDW questo gioco sarà il capostipite di una linea di avventure con miniature e, in futuro, questo porterà alla produzione ad altri giochi da tavolo che utilizzeranno le licenze più note dell’azienda. Ci aspettiamo quindi grandi cose da IDW per il 2019.

Questa campagna servirà a finanziare le prime due scatole-avventura, “Change is Constant” e “City Fall”, che conterranno ognuna circa 40 miniature (le 4 tartarughe, i loro alleati e nemici), le tiles, le componenti del gioco e le illustrazioni iconiche realizzate ad hoc.

Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures è un gioco di azione in cui è possibile giocare in modalità 4 contro 1, oppure, grazie all’integrazione con una A.I., in modalità collaborativa.

Ogni giocatore è chiamato a vestire i panni di una delle tartarughe, o dei loro alleati, e prendere parte ad una delle avventure proposte, ricche di azione e sfide contro le squadre dei nemici. Il ruolo degli avversari potrà essere giocato sia da un giocatore (nella modalità 4 contro 1), che da una A.I. (nella modalità cooperativa). A seconda della modalità di gioco e delle missioni, le partire possono durare tra i 30 e i 120 minuti.

Change Is Constant è il Volume 1 delle Avventure e prende spunto da i due primi archi narrativi del fumetto. Questo volume è caratterizzato da una serie di missioni veloci e autoconclusive.

City Fall è il Volume 2 delle Avventure e in questo episodio seguiremo l’inaspettato reclutamento delle tartarughe all’interno del Clan del Piede.

Le due scatole sono interamente indipendenti e non è quindi necessario possederle entrambe per poter giocare Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures.