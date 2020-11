Cowboy Bebop – nuove aggiunte al cast della serie Netflix

Netflix ha comunicato 6 nuove aggiunte al cast della sua serie live action ispirata all’anime cult Cowboy Bebop.

Vediamole insieme:

Geoff Stults (Little Fires Everywhere, 12 Strong) sarà Chalmers. Si tratta di un ex-collega di Jet, uno sbruffone che attualmente frequenta proprio l’ex-moglie di Jet…

(Little Fires Everywhere, 12 Strong) sarà Chalmers. Si tratta di un ex-collega di Jet, uno sbruffone che attualmente frequenta proprio l’ex-moglie di Jet… Tamara Tunie sarà Ana. È la proprietaria del più rinomato blues/jazz club di Marte, è una figura materna per Spike ma in realtà nasconde risorse e aggressività molto pericolose.

sarà Ana. È la proprietaria del più rinomato blues/jazz club di Marte, è una figura materna per Spike ma in realtà nasconde risorse e aggressività molto pericolose. Mason Alexander Park (Hedwig And The Angry Inch National Broadway Tour) sarà Gren. È la letale guardia del corpo di Ana, il suo look ricorda David Bowie.

(Hedwig And The Angry Inch National Broadway Tour) sarà Gren. È la letale guardia del corpo di Ana, il suo look ricorda David Bowie. Rachel House (Thor Ragnarok, Soul) sarà Mao. È il capo della famiglia mafiosa White Tigers. Mao non ama sporcarsi le mani e preferisce trafficare in maniera più subdola con la finanza.

(Thor Ragnarok, Soul) sarà Mao. È il capo della famiglia mafiosa White Tigers. Mao non ama sporcarsi le mani e preferisce trafficare in maniera più subdola con la finanza. Ann Truong (Strikeback!, Hard Target 2) e Hoa Xuande (Ronny Chieng: International Student, Top Of The Lake) saranno Shin & Lin. Sono due letali gemelli al servizio di Vicious e della sua organizzazione che come obbiettivo quello di far fuori Spike.

Cowboy Bebop – i personaggi principali

Queste 6 aggiunte si uniscono al cast principale ovvero i protagonisti della serie che avevamo già imparato a conoscere nell’anime originale.

John Cho interpreterà Spike Spiegel, il leader ed ex-sicario del Red Dragon. Spiegel è ora un cowboy (un cacciatore di taglie) che viaggia insieme al suo partner ed ex poliziotto Jet, cercando di catturare tutte le taglie con charm, carisma e colpi di Jeet Kune Do. I due naturalmente non saranno soli: all’interno della loro nave, chiamata Bepop, oltre a Jet (Mustafa Shakir di Luke Cage), ci sarà anche Faye Valentine (Daniella Pineda di Jurassic World: Il Regno Perduto), mentre il villain probabilmente sarà Vicious, interpretato da Alex Hassell (Suburbicon).

Cowboy Bebop – la serie live action

La serie TV Netflix di Cowboy Bebop è ispirato alla famosa serie anime e sarà composta da 10 episodi. Fra i produttori esecuti figura anche Christopher L. Yost mentre Shinichiro Watanabe, creatore della serie originale, figura come un consulente. Gli showrunner e produttori esecutivi saranno Josh Appelbaum, Andre Nemec, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg di Midnight Radio.

La serie è realizzata in coproduzione con Tomorrow Studios e non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Ecco una prima sinossi della serie:

Spike Spiegel, un ex-affiliato del Red Dragon, e il suo socio Jet Black, ex-investigatore dell’ISSP, sono due cacciatori di taglie che si spostano di pianeta in pianeta alla ricerca di criminali a bordo della loro astronave: il Bebop. Nel corso delle loro avventure, senza che lo vogliano, ai due si aggiungono tre nuovi compagni: il Welsh Corgi Pembroke iper-intelligente Ein, la provocante truffatrice perseguitata dai creditori Faye Valentine e l’eccentrica e geniale hacker preadolescente Radical Edward.