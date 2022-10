Il nuovo trailer di Black Panther: Wakanda Forever, prossimo capitolo cinematografico del Marvel Cinematic Universe, ha consentito di vedere rapidamente in azione Namor (Tenoch Huerta), il supposto villain della pellicola. Personaggio a lungo atteso dai fan del Marvel Universe fumettistico, Namor ha subito una riscrittura massiccia rispetto all’originale cartaceo; tuttavia, a sollevare perplessità non è stata la sua ispirazione alla cultura centro-americana, quanto la sua resa grafica emersa nel recente trailer, tanto che il design di Namor per Black Panther: Wakanda Forever è stato pesantemente criticato.

Black Panther: Wakanda Forever, il design di Namor è stato criticato dai fan

Sin dalla sua presentazione iniziale, il Namor del Marvel Cinematic Universe è stato difeso da Ryan Coogler, regista del film, che ha voluto enfatizzare quanto il personaggio sia stato modellato cercando di preservare l’immaginario della controparte cartacea. Tuttavia, per quanto ammirevole l’intento, va ammesso che non sempre il passaggio dalla rappresentazione fumettistica a quella cinematografica preserva in modo accurato i tratti specifici di un personaggio, rischiando anzi a volte di dare all’eroe di turno una visione quasi ridicola. Accusa che in queste ore è stata rivolta a Namor, considerato come online diversi fan si siano schierati contro la resa grafica delle leggendarie alette che il Sub-Mariner sfoggia ai talloni nei fumetti.

A difendere questa scelta è nuovamente Ryan Coogler, che in un’intervista con Entertainment Weekly, ribadisce la sua ferma convinzione che presentare un Namor quanto più possibile vicine all’originale fumettistico sia stata una decisione vincente, comprese le alette ai calcagni:

Credo che nel realizzare questo tipo di film, bisogna accettare alcune cose strane, o si rischia di perdere il divertimento alla base di queste produzioni. Namor ha caratteristiche specifiche e le cose non per forza devono piacere a tutti. Può respirare sott’acqua, ovviamente, ma ha anche queste alucce alle caviglie. Ha le orecchie a punta e cammina per il mondo in mutande. È divertente.

La presenza delle criticate alette non poteva essere evitata in Black Panther: Wakanda Forever, considerato che proprio grazie a esse Namor può volare. Capacità che nel nuovo trailer del capitolo finale della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe viene mostrata in un paio di scene, ma che è un’eredità non del suo retaggio come atlantideo, bensì dovute a una mutazione, tratto che riporta in auge anche nel franchise il concetto di mutanti, riaccendendo l’attesa dei fan per l’arrivo nel Marvel Cinematic Universe degli X-Men.

L’offerta di Disney+