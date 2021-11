Crowdfunding: i migliori progetti geek – Novembre 2021

Il Crowdfunding è una tecnica di finanziamento che parte dal basso e che permette di ottenere fondi grazie alle donazioni da parte di utenti interessati ad un determinato progetto. Nel corso degli anni sono nate decine di piattaforme riguardanti varie tipologie di Crowdfunding. Da Kickstarter a Indiegogo e da DeRev ad Eppela, diamo uno sguardo ai progetti geek più interessanti e curiosi di Novembre 2021.

Crowdfunding migliori Novembre 2021

Sens.ai

Vi siete mai chiesti come si possibile avere più concentrazione, produttività, creatività e calma? Ora potrebbe arrivare una soluzione grazie al dispositivo neurotecnologico Sens.ai (ancora in attesa di brevetto) che con soli 20 minuti al giorno per 3 volte a settimana consente di avere tutto questo e molto di più. Con questo device potrete ottimizzare le vostre onde celebrali in ogni momento e in sole 8 settimane le vostre prestazioni mentali potrebbero raggiungere livelli mai visti prima.

Sens.ai si basa su tre tecnologie fondamentali: neurofeedback EEG di grado clinico, fotobiomodulazione (terapia della luce a infrarossi) e allenamento per la variabilità della frequenza cardiaca. Tutto ciò che dovrete fare è scegliere la vostra modalità di allentamento (ce ne sono più di 20 a seconda di ciò che si desidera migliorare) e il dispositivo, simile a delle cuffie, farà tutto il lavoro che vi serve. Tramite l’applicazione potrete anche osservare i vostri progressi e leggere in tempo reale le vostre onde cerebrali grazie a una gamma di frequenza operativa fino a 50Hz+.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Indiegogo

Indiegogo Obiettivo economico: 25.971 dollari

25.971 dollari Scadenza del progetto: 3 dicembre 2021

Flic Twist

Nell’era della domotica, un problema sempre più comune è che nelle case intelligenti vissute soprattutto da famiglie poco avvezze alla tecnologia, i vari membri della famiglia spesso non capiscono come controllare tutti i dispositivi. Flic Twist è il prodotto ideale per la casa intelligente poiché colma il divario tra utenti avanzati e membri della famiglia avversi alla tecnologia. Dopotutto premere e ruotare qualcosa non è difficile da capire, non lo è neanche sbloccare le modalità avanzate premendo e ruotando il controller contemporaneamente.

Flic Twist introduce quattro funzioni mai viste prima in Smart Home: Smart Dimming (si adatta in modo intelligente a scene dai colori vivaci o a diverse impostazioni del volume), Advanced Dimming (adatta la luce ambientale a seconda delle proprie impostazioni d’uso), Scene Blender (permette di selezionare l’atmosfera perfetta in base a quelle preimpostate) e Selector (permette di essere usato come un selettore di ben 12 impostazioni differenti). Infine, per gli amanti della privacy, Flic Twist non presenta microfoni o telecamere e nemmeno un Cloud. Flic Hub, infatti, funziona localmente e necessita di connettività Internet solo se si collega un’integrazione che lo richiede, come IFTTT, Zapier, Alexa o SmartThings.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 30.000 dollari

30.000 dollari Scadenza del progetto: 15 dicembre 2021

Resident Evil: The Board Game

Creato da Steamforged Games (autori di Resident Evil 2 e 3: The Board Game, Monster Hunter World: The Board Game, Dark Souls: The Board Game, Horizon Zero Dawn: The Board Game, Devil May Cry: The Bloody Palace ) in collaborazione con Capcom, Resident Evil: The Board Game è l’incoronazione di un’esperienza horror di sopravvivenza da tavolo che dura da anni. Finalmente Resident Evil: The Board Game tornerà dove tutto è iniziato: alla villa degli Spencer.

Resident Evil: The Board Game è un adattamento del classico survival horror targato Capcom e coinvolgerà un massimo di quattro giocatori, i quali assumeranno il ruolo degli agenti S.T.A.R.S. incaricati di esplorare la terrificante Spencer Mansion in cooperativa. Promettendo enigmi complicati, colpi di scena narrativi e un’incredibile esperienza labirintica, il gioco da tavolo di Resident Evil si prefissa l’obiettivo di ricreare le atmosfere della controparte digitale, ovvero il capostipite della serie pubblicato sulla prima PlayStation nel lontano 1996.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 116.850 dollari

116.850 dollari Scadenza del progetto: 11 novembre 2021

Monsterpocalypse

Questa è una versione gioco da tavolo del classico gioco di miniature da collezione a tema Kaiju basato sulla tattica e la schermaglia. Questa nuova versione si prefigura l’obiettivo di dare ai giocatori le stesse sensazioni del gioco originale, ma rendendolo più accessibile anche ai giocatori meno esperti. L’unica cosa da fare è scegliere la propria squadra tra i Protettori e i Distruttori, guidare le unità in città e dare la caccia all’avversario, seminando il caos in tutto ciò che vi ostacola!

I giocatori, quindi, assumono il ruolo di diverse fazioni che vanno dalle bizzarre creature aliene ai sofisticati mega-robot, combattendo con 1-3 iconici mostri sotto il loro controllo e un flusso costante di unità più piccole per supportarli. Potrete utilizzare i paesaggi urbani a vostro vantaggio: trasformateli in macerie sbattendo gli avversari contro gli edifici o attingendo energia da luoghi potenti e mistici. Potete anche tirare i dadi e attivare le abilità speciali dei vostri mostri, usandole per ottenere importanti benefici per schiacciare i mostri avversari. Ogni attacco può provocare una devastazione totale!

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 86.568 dollari

86.568 dollari Scadenza del progetto: 19 novembre 2021

Marvel Dice Throne

In Marvel Dice Throne avrete la possibilità di diventare uno degli otto eroi più famosi della Marvel, tra cui Black Panther, Captain Marvel, Black Widow, Scarlet Witch, Loki, Thor, Doctor Strange e lo Spider-Man di Miles Morales. Ogni eroe di Marvel Dice Throne è stato accuratamente progettato e bilanciato per fornire l’esperienza più tematica possibile, permettendovi di incarnare veramente i vostri eroi preferiti come in nessun altro gioco. Con meccanismi completamente nuovi e design asimmetrici, in questo gioco sono presenti gli eroi più innovativi ed emozionanti di sempre.

Marvel Dice Throne è un gioco di carte veloce e intrigante che presenta anche un’interessante meccanica aleatoria con la presenza dei dadi. Per questo motivo sono presenti varie modalità di gioco tra cui 1vs1, 2vs2, 3vs3, 2vs2vs2 o tutti contro tutti. Potrete attaccare i vostri avversari e attivare le abilità lanciando il set unico di cinque dadi del vostro eroe. In questo modo accumulerete punti combattimento che potrete spendere in carte che hanno una vasta gamma di effetti, come concedere potenziamenti permanenti agli eroi, applicare effetti di stato e manipolare direttamente i dadi (vostri, dei vostri compagni di squadra o anche del vostro avversario).