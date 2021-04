Crudelia: pubblicato un nuovo trailer

Nella giornata di ieri Disney ha pubblicato il secondo trailer per il suo nuovo film dedicato a Crudelia, la perfida collezionista di pellicce che abbiamo imparato a detestare nel classico film d’animazione La Carica dei 101, a sua volta ispirato dal romanzo di Dodie Smith del 1956.

Ricordiamo che il film in live action non sarà una replica della trasposizione che abbiamo visto nel 2001 in cui fu Glenn Close a interpretare lo stesso personaggio. La nuova produzione Walt Disney Picture sarà infatti una origin story, dunque si collocherà prima degli eventi del classico e ci mostrerà il passato di Crudelia De Mon, che sarà interpretata da Emma Stone.

Rispetto al primo teaser trailer di febbraio, nel nuovo video viene posto l’accento sul rapporto tra Estella e la baronessa von Hellman, interpretata da Emma Thompson, che col suo atteggiamento autoritario e sprezzante, reminiscente ma persino peggiore di Miranda Priestly de Il diavolo veste Prada, sembra essere la ragione della lenta discesa della protagonista verso l’esaurimento nervoso e la follia.

Il film ruota intorno al piano di rivalsa di Estella che finirà per vivere una doppia vita: l’apparentemente acerba assistente (o comunque dipendente, non è certo) della baronessa von Hellman che sembra guadagnarsi lentamente le sue grazie; e la sua nuova e imprevedibile rivale Crudelia, pronta a tutto per prevalere sul suo successo nell’ambiente dell’alta moda, persino a ferirla nel personale, arrivando a rubare i suoi cani.

Accanto a Emma Thompson vedremo nel film Mark Strong, Paul Walter Hauser, Joel Fry, Kirby Howell-Baptiste ed Emily Beecham. Il film è diretto da Craig Gillespie, mentre la sceneggiatura è affidata a Dana Fox e Tony McNamara.

Dopo l’ultima ondata di rinvii dovuti alla pandemia di COVID-19, l’uscita di Crudelia è attesa per il prossimo 28 maggio.