Cubicle 7 annuncia la Lonely Mountain Region Guide per Adventures in Middle Earth

Cubicle 7 annuncia l'uscita di Lonely Mountain Region Guide, espansione per il gdr Adventure in Middle Earth

Cubicle 7 ha annunciato che nel corso del terzo trimestre del 2019 rilascerà sul mercato la Lonely Mountain Region Guide, un manuale d’espansione per il gdr Adventures in Middle Earth, prodotto recentemente localizzato in lingua italiana da Need Games e basato sul sistema di regole OGL di D&D quinta edizione.

La Lonely Mountain Region Guide includerà materiale in precedenza pubblicato per The One Ring Roleplaying Game come ad esempio Erebor The Lonely Mountain. Ci saranno inoltre molte nuove informazioni su alcuni luoghi specifici della regione e riguardo personaggi de Lo Hobbit; ad esempio troveremo la fortezza nanica di Erebor, la città di Dale dopo la ricostruzione attuata da Re Bard, e un elenco di interessanti attività da intraprendere nella regione.

Inoltre saranno incluse regole per creare draghi, una serie di nemici pronti all’uso, nuovi artefatti e incantesimi (e le regole per crearli), una sezione riguardante la lunga guerra tra Nani e Orchi e nuove Culture giocabili: i Nani delle Colline di Ferro e i Nani delle Montagne Grigie.

Il manuale avrà una copertina rigida, conterà 144 pagine e verrà immesso sul mercato ad un prezzo consigliato di 39,99$.