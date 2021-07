CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori, Stefano Landini

Ultima puntata della stagione per CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori. Lunedì 19 luglio, a partire dalle 17, CulturaPOP ospiterà sul suo canale Twitch uno dei più attivi disegnatori italiani all’esterno e non solo: Stefano Landini.

Il disegnatore emiliano ci porterà dietro le quinte della realizzazione di Voraci, graphic novel realizzato per il mercato francese su testi di Christophe Bec, in uscita il prossimo 22 luglio per saldaPress.

Modera Domenico Bottalico.

CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori è uno spazio mensile in cui scrittori e disegnatori del panorama nazionale ed internazionale saranno ospiti del canale Twitch di CulturaPOP per raccontare retroscena, aneddoti e curiosità sulla lavorazione dietro i volumi e gli albi a fumetti che arrivano in libreria e fumetteria.

Stefano Landini e Voraci

A proposito di Stefano Landini:

Nasce a Sassuolo nel ’77 e lavora prima come grafico, poi designer di moda ed infine fa della sua passione una professione diventando fumettista. Esordisce come professionista sulle pagine di Lanciostory e Skorpio per Eura Editrice, ed inizia la sua collaborazione con Roberto Recchioni con John Doe, Detective Dante ed Ammazzatine ripubblicato per NPE Editore. Per Becco Giallo realizza La banda della Magliana.

Negli stessi anni inizia a lavorare anche per gli Stati Uniti per le maggiori case editrici, Marvel e DC su testate quali: Fear it Self, House of Mystery, Black Hand, e assieme a Giuseppe Camuncoli lavora come finisher su Heralds of Galactus, Jonah Hex, Hellblazer, 52. La collaborazione con Camuncoli prosegue per Ankama con cui pubblica Maori. ?Dal 2014 inizia a lavorare per la Sergio Bonelli Editore sulla collana “Le Storie”. Per Mondadori ha realizzato il suo volume di Kriminal. Nel 2016 firma con Disney e realizza un volume di illustrazioni per la Lucas su Star Wars . Attualmente è al lavoro su Dylan Dog color fest, su un progetto assieme a Cristophe Bec per la Glénat, e per Marvel Studios. Ha da poco realizzato la nuova espansione per il famoso gioco di carte Bang della DV Giochi. Vive, non tanto beato, assieme alle sue tre donne.

A proposito di Voraci:

Nuova Delhi, 2025. Un terrificante zombie outbreak ha costretto gli esponenti del governo a rinchiudersi in un grande bunker sotterraneo. La loro unica speranza è rappresentata da un convoglio umanitario che trasporta un manipolo di soldati, partito dalla provincia pakistana del Belucistan per soccorrere la popolazione della megalopoli indiana. Un intero deserto da attraversare. Oltre 1300 chilometri da coprire. Un’unica stazione di rifornimento sicura. E orde di non morti estremamente voraci e affamati di carne umana da affrontare. Scritto dalla star del fumetto francese Christophe Bec e disegnato – con un elegante bianco e nero che evoca le atmosfere di The Walking Dead – dall’italiano Stefano Landini, Voraci è un volume autoconclusivo che proietta la classica invasione di zombie romeriani in un inedito scenario indiano di un futuro non troppo lontano, dando vita a una sorta di World War Z senza però alcun lieto fine.

L’appuntamento con CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori, Stefano Landini è per lunedì 19 giugno a partire dalle 17 sul canale Twitch di Cutura POP!