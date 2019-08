D23 Expo: presentata l’area Avengers Campus di Disneyland Paris

E' stata presentata in occasione della D23 Expo, la nuova area Avengers Campus interamente dedicata ai celebri supereroi Marvel che sorgerà presso Disneyland Paris resort.

Arriva l’Avengers Campus! Avevamo già parlato della dark ride a tema Spider Man in costruzione presso i Walt Disney Studios di Parigi. In occasione della D23 Expo sono stati diffusi ulteriori dettagli sul progetto, ed è stato anche rivelato cosa sarà presente in tutta l’area circostante.

Una consistente parte degli studios subirà una trasformazione radicale diventando Avengers Campus. Ecco l’artwork definitivo:

L’ex Armageddon, ormai demolita, lascia posto alla spettacolare attrazione su Spider Man. Si tratta di una dark ride 3D di nuova concessione che farà uso di mezzi di trasporto innovativi, schermi con proiezioni realizzate ad hoc in altissima definizione, scenografie fisiche molto curate ed effetti speciali. Non mancherà inoltre un preshow, il quale spiegherà la storia dell’attrazione e come questa si collega alle altre presenti in giro per il mondo, tutte unite dal comune denominatore del progetto WEB (Worldwide Engineering Brigade). Ecco una gallery molto dettagliata di tutte le scenografie, nonché la forma dei veicoli che vedremo al parco prossimamente all’interno di quella che si preannuncia un’attrazione di alto livello, tra quelle imperdibili:

L’attuale self service Restaurant des Stars diventerà Pym Test Kitchen e come il nome suggerisce, sarà interamente tematizzato ispirandosi al noto film Ant-Man ed il suo sequel Ant-Man and the Wasp, andandosi quindi ad integrare perfettamente nell’area Avengers Campus.

Il roller coaster Rock’n Roller Coaster chiuderà a partire da Lunedì 2 Settembre e si trasformerà in una montagna russa interamente dedicata ad Iron Man . In merito a questa trasformazione non sono stati diffusi dettagli rilevanti. L’unica certezza è che del tema ormai datato non resterà più nulla. La riapertura è prevista nel corso del 2020.

E' prevista una struttura del tutto nuova a completamento dell'area, che andrà ad ospitare eventi stagionali ed incontri con i personaggi Marvel.

Ad oggi non è chiaro cosa ne sarà di Moteurs… Action! Stunt Show Spectacular, il quale viene a trovarsi proprio in mezzo a questa straordinaria trasformazione. Secondo gli ultimi rumors, lo show resterà, ma in una nuova veste dedicata interamente ai vendicatori.

I lavori per questa grande trasformazione sono in pieno svolgimento:

ed alla fine di essi ci ritroveremo davanti a mezzo parco sostanzialmente nuovo, con un livello qualitativo di prim’ordine.

Il nuovo hotel The Art of Marvel

L’esperienza interamente dedicata ai personaggi Marvel continuerà anche fuori dal parco. E’ attualmente in corso di ristrutturazione l’ex hotel New York che verrà riconvertito in Hotel New York – The Art of Marvel. Un quattro stelle molto sobrio ed elegante all’interno del quale troveranno posto centinaia di bozze e dipinti sia tratti dai fumetti che inediti. Sarà possibile ammirarli sia nella hall che all’interno della propria camera arredata come quella mostrata in foto. L’apertura è prevista per il prossimo anno.