Walt Disney Studios di Parigi: nuovi dettagli sull’attrazione di Spider Man

Nuovi dettagli sulla dark ride in costruzione presso il parco Walt Disney Studios di Parigi. Sarà a tema spider man, di nuova concezione, includerà negozio a tema e pre-show. Aprirà nel 2021 ed è parte della nuova area Marvel Land dedicata ai supereroi Marvel più famosi.

Ad Aprile 2019 presso il parco Walt Disney Studios (Parigi), uno fra i migliori parchi divertimento in Europa, ha chiuso la storica, antiquata e poco apprezzata attrazione Armageddon, per far posto ad una nuova grande novità che verrà inaugurata nel 2021. Nelle ultime settimane il cantiere ha visto una decisa accelerazione, e stanno già iniziando i lavori di costruzione di quello che sarà il futuro edificio della dark ride a tema Spider Man.

Come sempre in questi casi, visti i significativi tempi di cantiere previsti, questo tipo di informazioni non provengono da campagne marketing ufficiali, le quali iniziano in prossimità dell’inaugurazione, ma da accurate ricerche effettuate altrove. Nel caso specifico, la medesima attrazione verrà costruita presso il parco Disney California Adventure, che sarà un clone della versione parigina.

Consultando la documentazione ufficiale che viene depositata obbligatoriamente presso il comune secondo le leggi francesi, sono disponibili tutte le planimetrie, le quali raffigurano il nuovo edificio, più grande di quello che ospitava Armageddon e che sorgerà nella medesima posizione, allargandosi anche verso quelli che una volta erano i backstage del parco.

sempre dalle planimetrie inoltre viene confermata la presenza di un negozio a tema, del pre-show prima dell’attrazione vera e propria, nonché l’esatta conformazione della queue line, che sarà in parte indoor ed in parte all’esterno ma adeguatamente coperta, come già fatto nel caso di altre attrazioni degli studios, quali Crush’s Coaster e Ratatouille.

In merito al layout della dark ride i dettagli sono ancora pochi. Dalle foto di cui sopra emerge una chiara somiglianza con la dark ride interattiva Toy Story Mania, che può essere trovata nei parchi americani Disney Hollywood Studios e Disney California Adventure e nel giapponese Tokyo DisneySea, tuttavia considerato che in California arriverà anche lì la medesima dark ride di Parigi un’attrazione simil Toy Story Mania è da escludere categoricamente. Ciò trova conferma anche in un primo artwork trapelato in rete:

nel quale possiamo notare oltre ad una splendida e dettagliata tematizzazione di quella che dovrebbe essere la stazione d’imbarco o sbarco, anche la particolare conformazione dei veicoli, completamente chiusi, i quali verranno coerentemente giustificati nel pre-show. Ne riparleremo quando saranno disponibili ulteriori informazioni. La data d’inaugurazione è distante, non resta che gustare l’attesa osservando i cantieri, mancanti dal parco ormai da troppi anni.

Ricordiamo infine che questo è solo il primo passo di una trasformazione radicale dei Walt Disney Studios, che cambieranno completamente volto negli anni a venire.