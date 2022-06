Grandi cambiamenti in vista per il celebre team di eroi dei fumetti Marvel. Dan Slott, fumettista ben noto al pubblico mainstream per aver scritto le storie dei Fantastici 4 negli ultimi anni, lascerà la sceneneggiatura della run attuale. Il numero #46, in arrivo ad agosto, rappresenterà dunque la chiusura del suo percorso di scrittura durato quattro anni.

Dan Slott lascerà la sceneggiatura dei Fantastici 4

L’annuncio è arrivato dalla stessa Marvel, confermando come l’innovativo ciclo di Dan Slott si appresti ad arrivare a una sorprendente conclusione. Il numero vedrà l’introduzione della figlia da tempo perduta di Nathaniel Richards, nonché sorella di Reed, alias Mr. Fantastic.

Al momento non sappiamo chi sarà il team creativo che prenderà le redini di Slott, mentre il numero 47 avrà una storia collegata all’evento crossover AXE: Judgement Day, disegnata da Juann Cabal e scritta da David Pepose.

Dopo una run lunga dieci anni sul fumetto di Spider-Man, Slott è diventato lo sceneggiatore dei Fantastici 4 nel 2018, dando vita a grandi storie tra cui il matrimonio di Ben Grimm e Alicia Masters, gli eventi di Empyre, il matrimonio del Dottor Destino e, più di recente, la saga Reckoning War.

Mancano pochi numeri al 50 appare ovvio come la Marvel possa fare un annuncio nel breve termine. Lo stesso dicasi per il tanto atteso reboot sul grande schermo dei Fantastici 4: inizialmente la regia era stata affidata a Jon Watts, ma il regista ha deciso di abbandonare il progetto per dedicarsi ad altro.

Dopo l’inaspettato cameo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia si vocifera che possa essere John Krasinski a prendere le redini del film, sia nelle vesti di protagonista sia di regista, ma al momento non c’è ancora nulla di confermato.

Sempre in tema di annunci Marvel Comics, vi ricordiamo che Joe Quesada ha deciso di lasciare la Casa delle Idee dopo oltre trent’anni di onorato servizio. A lui si deve, come editor in chief, la nascita di Marvel Knights, la collana che nel 1998 diede nuovo lustro a personaggi come Dottor Strange, Daredevil e gli Inumani, oltre a dare i natali alla seconda Vedova Nera, Yelena Belova.