Daredevil e Jessica Jones su Rai 4 – tutti i dettagli

Dopo l’annuncio dello scorso aprile, Rai 4 conferma l’arrivo di Daredevil e Jessica Jones nel suo palinsesto fornendo con un promo tutti i dettagli.

Matt Murdock è uno stimato avvocato non vedente di Hell’s Kitchen, ma di notte si trasforma in Daredevil, giustiziere senza paura che protegge i cittadini di New York! Scoprilo con la serie Marvel’s Daredevil, dal 15 giugno in prima visione ogni lunedì alle 21:20. E dopo proseguono le avventure di Jessica Jones!

Daredevil Matt Murdock è uno stimato avvocato non vedente di Hell's Kitchen, ma di notte si trasforma in Daredevil, giustiziere senza paura che protegge i cittadini di New York! Scoprilo con la serie Marvel's Daredevil, dal 15 giugno in prima visione ogni lunedì alle 21:20. E dopo proseguono le avventure di Jessica Jones! Publiée par Rai4 sur Lundi 8 juin 2020

Ricordiamo che entrambe le serie sono concluse e sono state sviluppate da Marvel Television per la piattaforma streaming Netflix. Possibile che con il contagocce arrivino anche le altre serie TV Marvel targate Netflix su Rai 4 soprattutto ora che quel mini universo narrativo si è chiuso. Per i fan invece rimane viva la speranza che questi personaggi possano essere riutilizzati in nuovi progetti televisivi o cinematografici soprattutto dopo il lancio della piattaforma Disney + su cui invece sono attesi altri progetti come Falcon & Winter Soldier, WandaVision e What If…

Daredevil

La serie in tre stagioni presenta la vita di Matt Murdock, il giustiziere cieco di casa Marvel. Ispirato a storiche run del personaggio, come quella di Frank Miller, Daredevil è una serie cupa e profondamente urbana, capace di rappresentare al meglio lo spirito del personaggio. Nonostante alcuni riferimenti agli eventi di Avengers (2012) nella prima stagione, recentemente è stato confermato che Daredevil non è ufficialmente parte del Marvel Cinematic Universe. Partendo dalla serie dedicata al Cornetto, vengono sviluppate altre serie dedicate agli eroi urbani di Marvel, compreso un deludente team up.

Jessica Jones

Nelle tre stagioni viste su Netflix, Jessica Jones ha il volto di Krysten Ritter, e affronta diversi avversari della sua controparte fumettistica. È profondamente legata al gruppo dei supereroi urbani, con cui ha condiviso l’esperienza di Defenders