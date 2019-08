Dark Crystal: La resistenza si mostra in un nuovo magico trailer

Dark Crystal: La resistenza è il titolo della serie tv realizzata con pupazzi prodotta dalla Jim Henson Company, basata sul film culto del 1982 diretto dalla coppia di maestri burattinai Jim Henson e Frank Oz. La serie sarà trasmessa da Netflix a partire dal 30 agosto 2019, si tratterà di un prequel del film e […]

Dark Crystal: La resistenza è il titolo della serie tv realizzata con pupazzi prodotta dalla Jim Henson Company, basata sul film culto del 1982 diretto dalla coppia di maestri burattinai Jim Henson e Frank Oz.

La serie sarà trasmessa da Netflix a partire dal 30 agosto 2019, si tratterà di un prequel del film e sarà composta da 10 episodi, che vedranno al centro della vicenda tre coraggiosi gelfling – Rian, Brea e Deet – che scopriranno il terribile segreto alla base del potere degli skeksis. Le tre creature del bosco saranno così impegnate a guidare una ribellione per la salvezza del loro mondo.

In attesa della data in cui la serie verrà distribuita, Netflix ha diffuso l’ultimo trailer di Dark Crystal: La resistenza, in cui è possibile ammirare nuovamente le atmosfere fiabesche di questa serie visionaria e avere anche un assaggio del doppiaggio italiano.

Tra gli aspetti più attesi dai fan, mostrati da questo trailer, c’è finalmente una panoramica sulla società gelfling, che nel film dell’82 era praticamente estinta e la presenza massiccia di diversi pupazzi.

Per questa serie sono infatti stati realizzati un totale di 110 pupazzi realizzati con tecniche moderne ed all’avanguardia, in grado di non apparire posticci quando ripresi da telecamere ad alta definizione.

Il trailer ci mostra e racconta la sinossi, senza rivelare troppi elementi, introducendoci ai tre protagonisti e di come saranno impegnati nella loro missione per la salvezza del mondo di Thra, minacciato dall’oscurità e dalla brama di potere degli skeksis.

La serie ha da subito generato un grandissimo hype dovuto al suo retaggio legato al film di culto, all’utilizzo di avanzatissimi pupazzi utilizzati per le riprese e per l’incredibile cast coinvolto nel doppiaggio dell’edizione originale che annovera tra i suoi nomi Taron Egerton (Rian), Mark Hamill (The Scientist), Helena Bonham Carter (All-Maudra) e Simon Pegg (The Chamberlain).