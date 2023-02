Dark Sun è un’ambientazione di Dungeons and Dragons piuttosto conosciuta, che però non sarà inserita per il momento in D&D. Nello specifico, si tratta di un’ambientazione post-apocalittica incentrata su risorse scarse e ambiguità morale. All’inizio di questa settimana, il direttore esecutivo di Dungeons & Dragons, Kyle Brink, ne ha parlato nel corso di un’intervista.

L’ambientazione Dark Sun non sarà presente in Dungeons and Dragons

Quando gli è stato chiesta la ragione per cui non vedremo Dark Sun in Dungeons and Dragons, Kyle Brink ha risposto coì:

Sarò franco qui, l’impostazione di Dark Sun è problematica in molti frangenti. E questa è la ragione principale per cui non ci siamo tornati. Sappiamo che ha un enorme seguito di fan e oggi abbiamo standard che rendono straordinariamente difficile essere fedeli al materiale originale e soddisfare anche i nostri standard etici e di inclusione. Sappiamo che c’è amore là fuori per questa ambientazione e ci piacerebbe rendere felici quelle persone ma dobbiamo anche essere responsabili.

La risposta di Brink probabilmente non è una sorpresa per molti appassionati di Dungeons & Dragons, soprattutto perché il gioco cerca di superare alcuni contenuti problematici presenti nelle passate edizioni. Mentre Dark Sun era un’ambientazione popolare sia nella 2E che nella 4E, il suo tono post-apocalittico, l’uso di alcuni archetipi e stereotipi fantasy e il suo uso massiccio della schiavitù come simbolo di oppressione avrebbero probabilmente bisogno di essere aggiornati a causa dell’evoluzione della rappresentazione dei sistemi oppressivi nei giochi.

Tuttavia, alcuni creatori di D&D sono interessati a tentare di modernizzare Dark Sun in modo che rimanga fedele ai suoi temi. Ad esempio, Ajit George, uno dei responsabili del design di Journeys Through the Radiant Citadel dello scorso anno, ha espresso il suo interesse nel cercare di dare vita a un revival di Dark Sun che consideri l’ambientazione come una sorta di controparte oscura ai temi più edificanti delle avventure di Radiant Citadel.

Given Kyle Brink's recent comments about Dark Sun, I'd *love* to see the Radiant Citadel folks tackle a post-apocalyptic setting with diverse representation confronting a climate crisis https://t.co/ZpdDTPNMfb — @chaosos@dice.camp (@ChaosOS_59) February 23, 2023

Trovate l’audio esteso dell’intervista a Kyle Brink qui in basso: