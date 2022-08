Per la linea Star Wars The Black Series arriva finalmente la spada laser di Darth Revan, un iconico personaggio appartenente all’universo espanso. La spada sarà in grado di emettere effetti luminosi ed effetti sonori. La lista di Spade laser prodotte da Hasbro e altre prop replica è davvero lunghissima e spazia tra quelle dei personaggi appartenenti al lato chiaro a quelli appartenenti al lato oscuro senza dimenticare i personaggi Mandaloriani come ad esempio il protagonista della serie The Mandalorian e la sua Darksaber.

Darth Revan è un personaggio immaginario appartenente all’universo espanso di Star Wars, ovvero tutta una serie di opere, cartacee o multimediali che avevano creato un prequel (o un seguito) a Star Wars quando ancora non esisteva la recente canonizzazione. Darth Revan, dovreste capirlo dal nome, è un Sith apparso all’epoca della Vecchia Repubblica e nato, almeno virtualmente, nel videogioco Star Wars: Knights of the Old Republic dove era anche un personaggio giocabile e personalizzabile. Piuttosto iconiche e riconoscibili le sue Spade Laser doppie di cui una a lama Viola e una a lama Rossa.

Caratteristiche Tecniche

Grazie ad Hasbro, che continua la sua linea di collezionabili e prop replica provenienti da tutta la Galassia Lontana, possiamo osservare le immagini della spada venduta singolarmente che in tanti acquisteranno in doppia copia. Ma cosa è in grado di fare esattamente questa replica in particolare? Partendo dalla struttura vi possiamo dire che l’elsa sarà composta prevalentemente da metallo e plastica, basti vedere i dettagli dell’impugnatura e la pulsantiera che attiva la luce della lama. Le nuove spade della linea, e questa non è da meno, hanno anche all’interno il cristallo Kyber che può essere anche esposto al di fuori della spada. La lama è removibile, quindi potrete esporre l’oggetto comodamente sul pratico piedistallo fornito in dotazione con o senza di essa. La spada di Darth Revan è inoltre fornita di effetti sonori originali e un pulsante che permette di emettere la luce Viola in alternativa a quella Rossa

Dove acquistarla?

La spada della Star Wars Black Series Force FX Elite di Darth Revan sarà disponibile dalla primavera del 2023 ad un costo di circa 300 euro ed è disponibile su vari store online.

» Clicca qui per la spada di Darth Revan [AMAZON]

» Clicca qui per la spada di Darth Revan [ZAVVI]