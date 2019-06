David Dastmalchian rassicura i fans: il film di “Dune” sarà fedele al romanzo

Dopo il polverone alzato dal film Dune di David Lynch, in quanto si è rivelato poco fedele al romanzo scritto da Frank Herbert, l'attore David Dastmalchian rassicura i fans sulla prossima opera cinematografica.

Dopo le lamentele dei fan di Dune relative alla realizzazione del film del ’84 ad opera di David Lynch, in quanto ritenuto poco fedele al romanzo scritto da Frank Herbert, l’attore David Dastmalchian rassicura i fans sulla prossima opera cinematografica ambientata nel “mondo della spezia”. Il nuovo film, questa volta diretto da Denis Villeneuve, a quanto pare sarà molto fedele al libro, a confermare questo aspetto è stato proprio Dastmalchian:

“In realtà non posso dire molto sulla trama o sul copione, ma posso assicurarvi che in questo caso le vecchie frasi come ‘Fedele allo spirito‘ o ‘Onorare lo spirito di qualcosa’ valgono eccome. Ad essere onesto non ho ancora letto la versione più recente della sceneggiatura, ma dal modo in cui Denis me ne ha parlato e da ciò che ho visto, posso dire che è tutto assolutamente fatto con l’intenzione di onorare tutto ciò che Frank ha messo nel suo romanzo. Ragazzi, Denis è così coraggioso. Lui fa le sue scelte ed arriva esattamente nel posto di cui noi spettatori abbiamo bisogno”.

La saga di Dune narra le vicende di Paul Atreides , del suo arrivo sul pianeta Arrakis e di come evolva il suo corpo e spirito sino ad ascendere ad uno stato di “divinità”. Vedremo un susseguirsi di lotte tra le varie famiglie nobili per avere il controllo della risorsa più ricercata nel cosmo, il Melange, detto anche la Spezia, considerata una sostanza di grandissimo valore. Quali aspetti della trama dei libri verranno trattati nella pellicola non è ancora dato di saperlo. Di seguito la sinossi ufficiale del film diretto dal regista candidato al premio Oscar:

“Dune racconta la storia di Paul Atreides, giovane brillante e di talento nato con un grande destino che va oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere”.

Il nuovo film diretto da Denis Villeneuve, distribuito da Warner Bros, uscirà nelle sale cinematografiche a partire dal 20 Novembre 2020.

