DAZN: addio ai due dispositivi con un solo abbonamento? Ecco i dettagli!

DAZN, il servizio di streaming sportivo che in Italia detiene i diritti di esclusività del campionato di calcio Serie A TIM, potrebbe ben presto applicare un blocco all’utilizzo di due dispositivi in contemporanea su un solo account registrato. La società non ha, al momento, confermato o smentito la notizia, tuttavia pare che la modifica potrebbe essere valida a breve sia per gli utenti già abbonati che per quelli nuovi.

Quando potrebbe essere attivo il cambiamento?

Il cambiamento potrebbe arrivare già a metà dicembre poiché servirà il tempo utile per comunicare la novità agli abbonati in modo tale da poter rescindere il contratto entro 30 giorni dato che l’utilizzo del doppio dispositivo era previsto nello stesso. Questa idea è nata per far sì che possano aumentare i numeri degli abbonati. Dopotutto l’uso di due device contemporaneamente spingeva molti utenti a dividersi l’abbonamento mentre adesso questa strategia potrebbe essere bloccata, ad eccezione, ma non è ancora chiaro, che i dispositivi siano collegati alla stessa rete e quindi siano nella stessa casa.

Il prezzo dell’abbonamento, comunque, sarà invariato ovvero 29,99 euro. Con questa cifra è possibile guardare tutti i contenuti oltre alla Serie A TIM come documentari, serie sportive e prodotti DAZN Originals. La decisione, comunque, sebbene non sia ancora ufficiale, è già finita all’attenzione dell’AGCOM e dell’Antitrust. Il Codacons, inoltre, ha già deciso di presentare un esposto all’Autorità per le comunicazioni e a quella per la concorrenza affinché si attenzioni la correttezza dell’operato della società.

Il Codacons ha così spiegato il suo esposto: