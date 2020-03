DC Animated Movie Universe si concluderà con Justice League Dark: Apokolips War

Nella tarda serata di ieri comicbook.com ha riportato una interessante indiscrezione sul DC Animated Movie Universe ovvero l’universo animato lanciato da DC e Warner Bros. Animation con il lungometraggio del 2013 Flashpoint Paradox ed è costituito da ben 14 film in continuity più due spin-off.

Il prossimo film, il 15° quindi, intitolato Justice League Dark: Apokolips War andrebbe a concludere questa era dell’animazione DC e Warner Bros. Animation e con essa anche il DC Animated Movie Universe.

L’indiscrezione non chiarifica però se la continuity creata dal DC Animated Movie Universe verrà completamente abbandonata o si tratta di uno pausa temporanea. È confermato che la produzione animata non si fermerà continuando ad adattare fra le altre cose i grandi classici della vastissima produzione fumettistica DC.

È possibile però che DC e Warner Bros. Animation stiano approntando una nuova strategia per rilanciare, in maniera più sinergica, l’universo animato magari con un nuovo starting point. In questo senso andrebbe letto anche l’annuncio, fatto allo scorso San Diego Comic-con, del misterioso Superman: Man of Tomorrow una storia totalmente originale che seguirà il giovane Clark all’inizio della sua carriera.

Justice League Dark: Apokolips War uscirà il prossimo 5 maggio in digital download per il 5 maggio e il 19 maggio in home video.

Eccovi il trailer:

Questa invece la sinossi:

Dopo gli eventi di Justice League: War, Darkside lancia un secondo e definitivo attacco alla Terra. Constantine, Superman e Raven sono i tre eroi che si incaricano di radunare gli eroi, e non solo, terrestri per respingere l’invasione da Apokolips.

I tre eroi saranno doppiati da Matt Ryan (DC’s Legends of Tomorrow , Constantine), Jerry O’Connell (The Death of Superman , Satanic Panic , Stand by Me) e Taissa Farmiga (The Nun , The Mule , American Horror Story).

Nel cast di Justice League Dark: Apokolips War compariranno anche Jason O’Mara (The Man in the High Castle , Agents of SHIELD) nei panni di Batman, Rosario Dawson (Briarpatch ,Josie and the Pussycats , Sin City) nei panni di Wonder Woman, Shemar Moore (SWAT , Criminal Minds) nei panni di Cyborg e Christopher Gorham (Covert Affairs , Insatiable , Ugly Betty) nei panni di Flash; Rebecca Romijn (X-Men , The Librarians) e Rainn Wilson (The Office , The Meg) saranno rispettivamente Lois Lane e Lex Luthor. Tony Todd (Candyman , The Flash) presterà invece a Darkseid. Il cast vanta anche le apparizioni di Camilla Luddington (Grey’s Anatomy) nei panni di Zatanna; Ray Chase (Final Fantasy XV) come Jason Blood/Etrigan, Roger R. Cross (24 , The Strain , Arrow) nei panni di John Stewart e Swamp Thing; Liam McIntyre (Spartacus: War of the Damned, The Flash) nel ruolo del Capitan Boomerang; Hynden Walch (Teen Titans Go! Vs. Teen Titans) nel ruolo di Harley Quinn, Stuart Allan (Batman vs. Robin, Batman: Bad Blood) nei panni di Robin/Damian; Sachie Alessio (Batman: Hush) nei panni di Lady Shiva e John DiMaggio (Futurama, Batman: Under the Red Hood) nei panni di King Shark.