Durante il suo “Explore the Universe Panel” al New York Comic Con, DC ha annunciato il suo primo evento del 2023: Lazarus Planet. L’evento era stato annunciato a settembre con un’immagine inquietante dell’esplosione del vulcano Lazarus, la cui lava verde forma l’iconico simbolo di Superman. Ora, la stessa immagine è accompagnata dalla scritta:

“Eroi trasformati. Segreti rivelati. Poteri scatenati”.

Ci sono anche delle nuove immagini che mostrano un terrificante mostro che indossa il costume di Martian Manhunter, e il demone Nezha che tiene Monkey Prince per il collo della sua tuta mentre sembra ridere del demone.

Tutte le informazioni sul grande evento DC

Waid collaborerà con Riccardo Federici, Gene Luen Yang, Billy Tan, Nicole Maines, Skylar Patridge, Francis Manapul, Phillip Kennedy Johnson, Josie Campbell, Dan Watters e altri. I team creativi per l’evento saranno annunciati insieme alle copertine per le uscite DC di gennaio.

Quello che sappiamo per certo è che l’evento trasformerà i supereroi e i supercriminali della DC, e tutto girerà intorno all’esplosione del vulcano Lazarus in Batman vs. Robin # 4 a dicembre, che emetterà sostanze chimiche in grado di trasformare l’atmosfera, creando il caos in tutto l’Universo DC, mentre gli abitanti di Terra-0 iniziano a sviluppare strane, nuove abilità o vedono le loro abilità attuali alterate.

Le immagini promozionali danno qualche indizio su cosa possiamo aspettarci: Superman Blue, Batman nell’Elmo del Destino, Martian Manhunter che si trasforma in una bestia, Monkey Prince che si trova faccia a faccia con il diavolo Nezha…

Monkey Prince si unisce all’azione dopo che Damian Wayne ha lanciato una richiesta di soccorso affinché qualunque eroe rimasto con i suoi poteri originali vada alla Sala della Giustizia per aiutare a salvare il mondo. Monkey Prince risponde alla chiamata insieme a eroi come Blue Beetle, Power Girl, Cyborg, Batman e altr ma, come possiamo vedere dalle immagini del teaser, non tutti rimarranno inalterati a lungo, a causa delle pericolose emissioni del vulcano Lazarus.

Fate i vostri acquisti a tema Superman qui su Amazon!

La serie seguirà un programma di pubblicazione settimanale da gennaio e febbraio, come segue:

Lazarus Planet: Alfa (10 gennaio)

Lazarus Planet: Assalto a Krypton (17 gennaio)

Lazarus Planet: una volta eravamo dei (24 gennaio)

Lazarus Planet: Legends Reborn (31 gennaio)

Lazarus Planet: Prossima Evoluzione (7 febbraio)

Lazarus Planet: Destino Oscuro (14 febbraio)

Lazarus Planet: Omega (21 febbraio)