Epiche battaglie e scontri leggendari tra DC e Marvel? Ora che è co-CEO dei DC Studios, James Gunn si è trovato nella scomoda situazione di dover chiarire la sua relazione con il suo ex capo, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige. Gunn, infatti, è stato licenziato dalla Marvel dopo una spiacevole controversia, ma ora che il regista è a capo dei DC Studios e verranno rilasciate alcune conferenze stampa in cui il regista dei Guardiani della Galassia dovrà parlare del terzo capitolo della saga, come sarà il rapporto tra i due vertici DC e Marvel?

James Gunn e Kevin Fage: com’è il rapporto tra i due vertici DC e Marvel?

James Gunn è diventato famoso grazie al genere dei supereroi, dopo aver diretto e sceneggiato i Guardiani della Galassia nel 2014 oltre che il sequel del 2017, Guardiani della Galassia Vol. 2 , entrambi enormi successi commerciali. Durante lo sviluppo del terzo capitolo però, Gunn è stato licenziato dopo alcuni tweet controversi. Tuttavia, la Marvel in seguito ha invertito la rotta e ha reintegrato Gunn come regista dei Guardiani della Galassia Vol. 3.

I rapporti, tuttavia, si erano incrinati con i Marvel Studios, tant’è che Gunn è passato alla DC per scrivere e dirigere un progetto su un’altra squadra di disadattati, The Suicide Squad. Sebbene sia uscito con meno entusiasmo del previsto al botteghino, complice anche il precedente omonimo capitolo del 2016 che non ha entusiasmato la critica, questo film ha suscitato l’interesse da parte della cirtica e dei fan verso Gunn, al punto da promuovere la serie spin-off Peacemaker con John Cena, già rinnovata per una seconda stagione.

Gunn ora rimarrà in DC a lungo termine, poiché è stato recentemente scelto per co-dirigere i DC Studios insieme a Peter Safran. Pochi giorni dopo l’annuncio dei nuovi progetti e dei suoi personaggi DC preferiti, James Gunn condivide alcune informazioni sulla sua relazione con Kevin Feige, rivelando che il presidente dei Marvel Studios è stata la prima persona con cui ha parlato dell’accordo DC (Cena è stata la seconda).

Gunn ha anche respinto la convinzione diffusa che esista una rivalità tra Marvel e DC. I suoi recenti commenti dimostrano tuttavia che non c’è risentimento tra il nuovo co-presidente dei DC Studios e il suo ex capo ai Marvel Studios, anche dopo il licenziamento e la graduale transizione alla DC. Questo era prevedibile, dato che il rapporto di lavoro tra Gunn e Marvel non è ancora finito.

Gunn ha in uscita su Disney Plus il mese prossimo Guardians of the Galaxy Holiday Special, seguito da Guardians of the Galaxy Vol. 3 in uscita a maggio 2023. Lo sceneggiatore/regista probabilmente farà il giro della stampa per promuovere entrambi i progetti in vista della loro uscita. Con il nuovo lavoro di Gunn per la DCU e i due progetti Marvel ancora all’orizzonte, essenzialmente lavorerà per entrambi gli studi contemporaneamente. Una volta rilasciato, però, questo segnerà la fine del suo mandato ai Marvel Studios per almeno i prossimi quattro anni, che è quanto dura l‘accordo esclusivo di James Gunn con DC.