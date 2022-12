Nel corso dell’ottantacinquesimo anniversario dalla creazione del supereroe più famoso del mondo, la DC Comics ha annunciato che Superman sarà presto al centro di una nuova miniserie di fumetti.

DC Comics: Superman sarà al centro di una nuova miniserie

Superman: Lost, questo il nome della nuova opera che narrerà dell’uomo d’acciaio, è stata ufficialmente annunciata lo scorso venerdì. In tutto dieci numeri, sarà lanciata sul mercato a partire dal prossimo 14 Marzo. La mini serie vedrà tornare in azione insieme Christopher Priest, alla storia, e Carlo Pagulayan, ai disegni: la coppia aveva già collaborato, dietro incarico di Eisner, in occasione di Deathstroke, sempre della DC.

A proposito di questo nuovo progetto, Priest si è così espresso:

Superman: Lost ha richiesto diversi anni di lavoro ed è stato incredibilmente difficile per me non poter dire nulla. Sono assolutamente felice di riunirmi al mio team di Deathstroke mentre esploriamo il costo emotivo che deriva da una tragica perdita. Un uomo d’acciaio, di una specie aliena, è in definitiva il più umano tra noi. E trovare la strada di casa sarà solo l’inizio.

Il volume di apertura di questa miniserie si intitolerà Superman’s Odyssey Of Solitude! (L’odissea della solitudine di Superman) e conterà trentadue pagine. Come ormai siamo abituati a vedere l’opera sarà disponibile con una copertina standard (disegnata da Jason Paz) che verrà venduta ad un prezzo di 4,99 dollari che in versione variant.

Più specificatamente le variant saranno due: in bianco e nero (opera di Joe Quesada) e una versione foil (anche quesata disegnata da Jason Paz); entrambe saranno disponibili ad un prezzo di 5,99 dollari.

Questa la sinossi del primo volume: Dopo che Superman è stato chiamato via per una missione di routine della Justice League, Lois Lane si sveglia e trova un perfetto sconosciuto in piedi nel suo soggiorno. L’Uomo d’Acciaio, tornato a casa molto prima del previsto, rivela di essersi perso nello spazio per 20 anni. Niente e nessuno gli sembra più familiare, e il legame senza tempo tra loro è stato reciso… o no? L’amore può conquistare tutto?

Insomma se il destino del Superman cinematografico, interpretato da Henry Cavill, non sembra promettere bene, i festeggiamenti per l’85° anniversario dell’Uomo d’acciaio stanno invece portando delle gradite novità per i fan di tutto il mondo!