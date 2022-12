I grandi cambiamenti che il duo Gunn-Safran sarebbero intenzionati a portare potrebbero aver mietuto la prima vittima illustre del DC Universe: nel progetto di rilancio, Superman di Henry Cavill potrebbe non essere più nei programmi.

DC Universe: Superman di Henry Cavill verrà messo da parte?

Stando ad alcune voci di corridoio, l’uomo d’acciaio interpretato da Henry Cavill potrebbe essere messo da parte per un periodo di tempo non definito: il sequel non farebbe infatti parte dei piani di Gunn e Safran per il futuro del DC Universe. A riportare la notizia è stato l’Hollywood Reporter che suggerisce la possibilità che il progetto “Man Of Steel 2” potrebbe essere chiuso. Al momento, avrebbe detto una fonte della testata, sebbene Henry Cavill abbia recitato per un cameo da inserire nel film The Flash, ci sarebbe “un dibattito all’interno dello studio sull’opportunità o meno di mantenere il cameo e se la sua inclusione anticipi qualcosa che lo studio non avrebbe avrebbe alcuna intenzione di portare avanti“.

La cosa non mancherà di sorprendere molti fan che avevano avuto modo di vedere Cavill fare la sua, breve ma interessante, apparizione alla fine di Black Adam; comparsa a cui Cavill aveva dato seguito su Instagram confermando ufficialmente il suo ritorno come Superman. Lo stesso Hollywood Reporter osserva che “a quel tempo, [Cavill] non aveva torto. La Warner Bros. stava effettivamente sviluppando un sequel per Man of Steel del 2013 e si stava incontrando attivamente con gli sceneggiatori“. Non solo: Andy Muschietti di The Flash era interessato a guidare un sequel di Man of Steel che riprendesse lo spirito dei film di Christopher Reeve degli anni ’70 e ’80.

Già a novembre alcune voci suggerivano che il nuovo film su Superman avrebbe potuto subire una battuta d’arresto, visto che oltre a non esserci alcun sceneggiatore né regista legato al progetto, mancava anche un accordo formale con Cavill. Tuttavia, sempre a novembre, era intervenuto Dwayne Johnson che aveva detto che la precedente dirigenza non avrebbe voluto il cameo di Superman in Black Adam ma che la nuova conduzione aveva invece aperto la strada al ritorno di Cavill.

Tuttavia,sostiene l’Hollywood Reporter, l’entusiasmo di Johnson per il ritorno di Cavill in Black Adam potrebbe aver fatto più male che bene:

Diverse fonti affermano che il suo sostegno ad un ritorno di un Cavill potrebbe non renderlo accattivante per la nuova gestione della Warner”. In passato Johnson aveva anche apertamente criticato la precedente conduzione della Warner Bros. per aver messo da parte Cavill dopo la Justice League del 2017, escludendo il suo ruolo nella Justice League di Zack Snyder nel 2021 (che non faceva parte del DC Universe).

Da parte sua Henry Cavill si è detto interessato a un incontro con James Gunn, definendo il co-CEO di DC Studios un uomo di gran talento e non nascondendo la sua voglia di avere lunghe, lunghe discussioni con lui. Lo stesso Gunn aveva però smentito le voci messe in circolo da Geekosity secondo le quali Cavill avrebbe già firmato un contratto per più apparizioni cinematografiche e televisive.

Insomma se da una parte il futuro di Batman sembrerebbe essere al riparo da spiacevoli sorprese e ancora presto per poter dire se il figlio di Krypton uscirà vincitore da questa battaglia.