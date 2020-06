D&D Beyond: disponibile nuova avventura nel mondo di Legends Of Runeterra

Dungeons & Dragons Beyond è la versione digitale del celebre gioco da tavolo edito da Wizards Of The Coast, creata soprattutto per limitare l’uso della carta e per velocizzare molte pratiche (talvolta anche macchinose) del famoso gioco di ruolo. In una nuova collaborazione con il gioco di carte presente sugli store digitali Legends Of Runeterra, è stata annunciata una nuova avventura intitolata Dark Tides Of Bilgewater, ambientata nel mondo del celebre gioco di Riot Games.

Dark Tides Of Bilgewater sarà un’avventura creata appositamente per la piattaforma D&D Beyond, la versione digitale di Dungeons & Dragons, che permetterà ai giocatori di entrare all’interno del mondo di Legends Of Runeterra, in particolare nel porto di Bilgewater, un posto ricco di contrabbandieri, imbroglioni e furfanti pronti a mettere alla prova gli sventurati personaggi protagonisti.

Sono state introdotte tre nuove sotto-classi perfette per le avventure sulle navi da battaglia, sotto il mare e sulle spiagge del porto, il tutto in una nuova avventura piena di nuovi mostri, oggetti magici e personaggi secondari tratte dalle storie di Legends of Runeterra.

Le principali caratteristiche sono:

3 nuove sotto-classi: la Path of Depts per il Barbaro, la Renegade per il Guerriero e la Wild Card per il Ladro;

la per il Barbaro, la per il Guerriero e la per il Ladro; Nuovi oggetti e mostri: direttamente dalla mitologia di Legends Of Runeterra, i giocatori potranno affrontare nuove minacce come la Powder Monkey di Miss Fortune e il terribile comandante Ledros e ottieni nuove ricompense come l’ Adaptive Helm e il Dead Man’s Plate;

direttamente dalla mitologia di Legends Of Runeterra, i giocatori potranno affrontare nuove minacce come la di e il terribile comandante e ottieni nuove ricompense come l’ e il Un’avventura emozionante: difendi Bilgewater dall’Herrowing mentre un potente spettro delle Isole Ombra tenta di avvolgere tutta la Baia nella mortale Nebbia Nera.

L’avventura, completa di ogni risorsa, è già disponibile gratuitamente a questo indirizzo e il suo contenuto è tranquillamente utilizzabile per D&D Beyond o per personalizzare le proprie avventure in autonomia.