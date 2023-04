Dungeons & Dragons è il gioco di ruolo più conosciuto di sempre, ma le sue meccaniche possono risultare un po’ complesse a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo. Per questo nasce il gioco da tavolo cooperativo di D&D, offerto oggi in sconto su Amazon a soli 27,99€. Un’occasione per iniziare a imparare le regole di D&D insieme ai vostri amici in modo semplice e divertente!

Il gioco è perfetto da 2 a 4 giocatori e, proprio come in D&D, c’è anche il Dungeon Master che dà vita alla storia controllando i personaggi non giocanti. Grazie a questo gioco da tavolo imparare le meccaniche di base di Dungeons and Dragons sarà una passeggiata, ma anche i veterani troveranno piacevole una partita veloce come variante della campagna classica.

Per rendere ogni partita unica ci sono 4 personaggi. All’inizio di ogni partita i giocatori scelgono il loro percorso, a cui è associato uno dei 4 Boss unici, che il party dovrà sconfiggere per vincere la partita. Proprio come nel gioco di ruolo, potrete acquisire equipaggiamento e oggetti utili per potenziare i vostri eroi.

C’è poi una interessante variante a una meccanica base di D&D. Nel gioco di ruolo, il Master è sempre lo stesso, per tutta la durata della campagna. Nel gioco da tavolo, invece, il Dungeon Master passa da un giocatore all’altro a ogni turno. In questo modo, tutti i giocatori potranno iniziare a prendere dimestichezza anche con questo ruolo cruciale per le campagne di D&D.

Imparare a giocare a D&D non è mai stato così semplice: divertitevi a esplorare ambientazioni fantastiche facendovi strada fra orde di nemici e sconfiggete mostri leggendari come il Gigante di Fuoco e il Kraken per reclamare la vittoria. Ma affrettatevi, l’offerta potrebbe terminare, quindi approfittate subito dello sconto del 20% su Amazon!

