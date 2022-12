Il ritorno al cinema del Mercenario Chiacchierone potrebbe rappresentare il primo film del Marvel Cinematic Universe a mostrare il primo mutante legato la mito degli X-Men. Dopo che Black Panther: Wakanda Forever ci ha mostrato il primo mutante ufficiale del Marvel Cinematic Universe, ossia Namor, toccherà proprio al terzo capitolo delle avventure di Wade Wilson mostrare in azione non solo l’irriverente mercenario, ma anche uno dei mutanti più amati del Marvel Universe, Wolverine, ancora una volta interpretato da Hugh Jackman. Occasione che ha portato a chiedersi come l’ultimo film dedicato all’artigliato mutante canadese, Logan, influenzerà Deadpool 3.

In un’intervista, Hugh Jackman conferma che Deadpool 3 è ambientato prima di Logan

A rispondere a questa domanda è stato Hugh Jackman, interprete di Wolverine, che durante un’intervista con il podcast The Empire Film Podcast ha svelato come abbia reagito all’annuncio di Deadpool 3 James Mangold, regista di Logan, abbia accolto l’incredibile annuncio del ritorno di Wolverine in Deadpool 3:

È stato davvero molto figo. Gli ho assicurato che Deadpool 3 è ambientato prima di Logann, in modo da non rovinarlo, non ci saranno artigli che emergeranno da una tomba. Quindi si è sentito sollevato, e ha pensato che sia davvero una bella idea. Nessuno di noi voleva rovinare Logan e sono davvero contento del film che abbiamo realizzato.

Nonostante questa dichiarazione, che si limita a collocare temporalmente Deadpool 3 prima di Logan, non ci sono notizie su quale sia la trama del nuovo film del Mercenario Chiacchierone. Considerato che la nuova avventura di Deadpool viene inserita all’interno del Marvel Cinematic Universe, Deadpool 3 è il primo film del franchise con un mutante come protagonista, un modo interessante di introdurre nella saga degli eroi marveliani il mondo mutante legato agli X-Men.

Se è vero che le recenti produzioni, come Ms. Marvel, She-Hulk: Attorney at Law e Black Panther: Wakanda Forever hanno ufficialmente introdotto i mutanti nel Marvel Cinematic Universe, i fan dei Figli dell’Atomo sono ancora in attesa di un annuncio riguardo all’arrivo dei pupilli di Xavier, e il ritorno di Wolverine al fianco di Deadpool sembra essere un buon modo per introdurre i più celebri mutanti nel franchise disneyano.

