In arrivo la deluxe steelbook de Il Trono di Spade

Per la prima volta, tutta la serie completa de Il Trono di Spade sarà racchiusa in un unico cofanetto: è in arrivo la deluxe steelbook in Blu-Ray 4K Ultra HD e in edizione limitata di uno degli show televisivi più seguiti di sempre, tratto dai romanzi di George R. R. Martin.

Deluxe steelbook de Il Trono di Spade: una versione esclusiva

I fan e i collezionisti saranno probabilmente felici di poter aggiungere alla propria libreria un vero pezzo da collezione. Per la prima volta in assoluto, infatti, l’intera serie de Il Trono di Spade è disponibile, in preorder, in un cofanetto limited edition, contenente tutte le 8 stagioni e oltre 15 ore di contenuti extra.

Qui è possibile preordinare la deluxe steelbook de Il Trono di Spade in edizione limitata

Cosa contiene la confezione

Tutti gli episodi della serie tratta dai romanzi fantasy di George R. R. Martin saranno racchiusi in steelbook singoli, ciascuno con una confezione in metallo unica caratterizzata da immagini rappresentative del mondo di Westeros. La deluxe steelbook de Il Trono di Spade, in arrivo da Warner Bros Home Entertainment a partire dal 12 novembre, sarà in formato Blu-Ray e potrà essere gustata in alta definizione grazie al 4K Ultra HD con Dolby Vision HDR. Il tutto, in lingua italiana.

Il cofanetto sarà composto da 8 steelbook e in ognuno di essi troveremo non solo tutti gli episodi della celebre serie TV HBO, ma anche numerosi contenuti extra nei 3 Bonus Disc che accompagneranno i Blu-Ray di ogni stagione, per un totale di ben 33 dischi.

I contenuti extra, della durata di oltre 15 ore, includono:

Game of Thrones: Reunion Special: Uno speciale presentato da Conan O’Brien , in un incontro tra tutti i membri del cast (sia quelli che ci hanno lasciato che quelli presenti), tra condivisioni e riflessioni riguardanti gli anni trascorsi a Westeros;

Uno speciale presentato da , in un incontro tra (sia quelli che ci hanno lasciato che quelli presenti), tra condivisioni e riflessioni riguardanti gli anni trascorsi a Westeros; Game of Thrones: The Last Watch: La regista Jeanie Finlay firma questo documentario , dedicato alla realizzazione dell’ultima stagione de Il Trono Spade;

La regista firma questo , dedicato alla realizzazione dell’ultima stagione de Il Trono Spade; Conquest & Rebellion: La storia della conquista dei Targaryen e della loro unificazione dei Sette Regni raccontata attraverso una storia animata

Inoltre, i Bonus Disc includeranno anche i dietro le quinte, i commenti e le scene eliminate di tutte le stagioni della serie.

Un grande successo racchiuso in un cofanetto

La serie TV HBO diretta da David Benioff e D.B. Weiss si è di certo conquistata la sua fetta di fama nella storia degli show televisivi: con 161 nomination agli Emmy e 59 vittorie, Il Trono di Spade detiene il record come serie con il maggior numero di nomination e vittorie di sempre. Il canale HBO vanta anche il record per il programma più visto negli Stati Uniti, con oltre 44 milioni di spettatori registrati durante la messa in onda della stagione finale.

Con un successo così, non poteva che arrivare anche una sua raccolta completa e ricca di contenuti, che racchiude questo racconto epico in un formato da collezione.