Demon Slayer incoraggia i giovani a donare il sangue

La Croce Rossa della prefettura di Tokushima, in Giappone, sta usando annunci con i personaggi di Demon Slayer per sensibilizzare e incoraggiare i fan a donare il sangue. Lo scopo è di raggiungere una generazione più giovane di donatori attraverso uno dei manga/anime più influenti in Giappone. Questa strategia si sta rivelando un grande successo dato che i fan si stanno precipitando in massa a donare.

Demon Slayer in prima linea nella campagna di donazioni di sangue

Le unità di sangue nella prefettura di Tokushima hanno vissuto momenti di grande difficoltà negli ultimi tempi. Moltissime persone sono state costrette a rimanere a casa a causa del COVID-19, per questo è diventato sempre più difficile convincere le persone a donare.

In aprile, l’obiettivo delle donazioni di sangue per la prefettura era stato fissato a 600 persone. Tuttavia, sono stati in grado di raggiungere solo 464 donazioni per il mese, il 77% del loro obiettivo, il che è preoccupante considerando che anche durante i mesi più lenti, la prefettura può raggiungere almeno l’80%. Per questo motivo, la Croce Rossa di Tokushima ha deciso di usare la popolarità di Demon Slayer per ribaltare questi numeri.

E il successo è stato immediato. Il numero di persone che hanno donato si è alzato a 1701 solo nel mese di maggio. I fan che si iscrivono e donano il sangue vengono premiati con la possibilità di vincere uno dei due poster dei personaggi di Demon Slayer.

Dall’annuncio, le prenotazioni per il centro di donazione di sangue Amiko a Tokushima si sono riempite ogni giorno, tanto che sono stati creati degli autobus mobili per la donazione di sangue per stare al passo con la domanda.

Demon Slayer: manga e anime

Demon Slayer è un manga di Koyoharu Gotouge che ne ha iniziato la serializzazione sul settimanale di manga per ragazzi Weekly Shonen Jump di Shueisha nel febbraio 2016. La serie in Giappone si è conclusa a maggio 2020. In Italia il manga è pubblicato dalla Star Comics che ne descrive così la trama:

Giappone, albori del ventesimo secolo. Il giovane Tanjiro, un gentile venditore di carbone, vede la sua quotidianità stravolta dallo sterminio della famiglia a opera di un demone. L’unica rimasta in vita è la sorella minore Nezuko, che tuttavia è stata trasformata in un demone a sua volta. Per farla tornare come prima e vendicarsi del mostro che ha ucciso la madre e i fratellini, Tanjiro si mette in viaggio con Nezuko, dando inizio a un avvincente racconto di sangue, spade e avventura!

Il manga ha ispirato un anime, ad opera dello studio Ufotable e composto da 26 episodi, presentato in anteprima nell’aprile 2019. Hikaru Kondo ha prodotto l’anime, Haruo Sotozaki si è occupato della regia, Yuki Kajiura e Gō Shiina della colonna sonora, mentre Akira Matsushima del character design. L’anime di Demon Slayer è disponibile in Italia su VVVVID, Amazon Prime Video e Netflix.

Il franchise ha ispirato anche un film Demon Slayer: Mugen Train, uscito nei cinema giapponesi il 16 Ottobre 2020 mentre in Italia arriverà a data da destinarsi per Dynit.

Entrate anche voi nel mondo di Demon Slayer acquistando il manga disponibile su Amazon!