Demon Slayer Universal Studios Japan: nuove informazioni sull’attrazione

Come già pubblicato nei nostri precedenti articoli, Universal Studios Japan è pronta a dare il benvenuto a delle attrazioni tutte a tema Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il manga fenomeno degli ultimi anni scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge ed edito in Italia da Star Comics.

Di recente proprio i portali social e digitali dedicati all’evento hanno diffuso altri dettagli in merito l’attrazione che aprirà i battenti dal 17 settembre al 13 febbraio 2022. In particolare, l’attrazione offrirà una corsa in realtà virtuale tutta ispirata agli eventi del film animato Demon Slayer: Il Treno Mugen.

Il film animato narra le vicende immediatamente seguenti alla prima stagione animata e si ispira all’arco narrativo dell’allenamento. Fra l’altro, ricordiamo, il film è disponibile in Italia dal 13 luglio grazie a Dynit sulla piattaforma steaming Amazon Prime Video (recuperate qui la nostra recensione).

L’esperienza in realtà virtuale sarà caratterizzata dalla tecnologia XR per fare in modo che gli spettatori si immergano completamente nel fantastico e fantasioso mondo di Demon Slayer.

Le altre attrazioni

Ancora, vi saranno altre due attrazioni particolari: montagne russe caratterizzate da due storie originali con elementi di commedia narrati dalla voce di Tanjiro e degli altri personaggi; l’allenamento dello squadrone degli Ammazzademoni al costo di circa € 9,00.

Chiaramente tanto altro sarà disponibile, da illustrazioni speciali fino al più classico del merchandising.

A proposito di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge. Composto da 205 capitoli e 23 volumetti, il manga si è concluso a maggio 2020. In Italia l’opera è edita da Edizioni Star Comics con 14 volumetti disponibili (recuperatelo su Amazon).

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda da aprile a settembre 2019 con 26 episodi trasmessi. L’anime è prodotto da Studio Ufotable ed è visibile legalmente, gratuitamente e sia con sottotitoli in italiano che doppiaggio italiano su VVVVID (Dynit).

Il sequel dell’anime si concretizza con un film animato che adatta l’arco narrativo dell’allenamento uscito nelle sale giapponesi il 16 ottobre 2020. In Italia è disponibile in Italia dal 13 luglio 2021 per Dynit su Amazon Prime Video.

Se ancora non conosceste l’opera, qui di seguito una breve sinossi: