Demon Slayer: incredibili dettagli sull’attrazione degli Universal Studios Japan

Qualche giorno fa vi avevamo accennato che un’attrazione dedicata a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sarebbe apparsa agli Universal Studios Japan. Quello che sapevamo era poco, solo che avrebbe ricreato il mondo di Demon Slayer. In che modo? Bene, ora finalmente sappiamo qualcosa in più.

Un’esperienza “full body” agli Universal Studios Japan

Demon Slayer vanta spettacolari scene di combattimento riproposte nella realtà attraverso la nuova attrazione agli Universal Studios Japan: mentre una battaglia infuria di fronte a voi i personaggi di mostreranno i loro incantevoli stili di combattimento con la spada.

Inizierete con il Water Breathing di Tanjiro e poi guarderete gli altri membri del Demon Slayer Corps mostrare le loro abilità! Universal Studios Japan promette un’esperienza altamente immersiva, unica ed emozionante che permetterà ai visitatori di “sperimentare le tecniche di respirazione con tutto il corpo”.

Questo quindi potrebbe indicare un’attrazione di tipo realtà virtuale o un teatro 4-D o forse entrambi.

I dettagli non sono ancora completi in quanto il parco prevede di dare ulteriori informazioni sui prossimi contenuti attraverso annunci sul loro canale Twitter ufficiale, annunci fatti direttamente da Tanjiro e Nezuko, a partire da giovedì 1 luglio. Ma gli ospiti possono sicuramente aspettarsi vari merchandiser a tema Demon Slayer in edizione limitata e cibo che li porterà all’interno del mondo della popolare serie.

Vi ricordiamo l’attrazione sarà aperta dal 17 settembre 2021 al 13 febbraio 2022.

Demon Slayer: manga e anime

Koyoharu Gotouge ha iniziato la serializzazione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sul settimanale di manga per ragazzi Weekly Shonen Jump di Shueisha nel febbraio 2016. La serie in Giappone si è conclusa a maggio 2020. In Italia il manga è pubblicato dalla Star Comics insieme al primo dei due romanzi del franchise, intitolato Il fiore della felicità (qui la la nostra recensione!)

Per quanto riguarda l’adattamento anime, la prima stagione dell’anime, è opera dello studio Ufotable e composta da 26 episodi, è stata presentata in anteprima nell’aprile 2019. Hikaru Kondo ha prodotto l’anime, Haruo Sotozaki si è occupato della regia, Yuki Kajiura e Gō Shiina della colonna sonora, mentre Akira Matsushima del character design. L’anime di Demon Slayer è disponibile in Italia su VVVVID, Amazon Prime Video e Netflix.

La seconda stagione dell’anime uscirà a ottobre 2021. Il franchise ha ispirato anche un film Demon Slayer: Mugen Train, uscito nei cinema giapponesi il 16 ottobre 2020, e in arrivo a luglio u Amazon Prime Video.

