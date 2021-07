Come riportato nel nostro precedente articolo, Saikyo Jump, rivista manga bimestrale edita da Shueisha, pubblicherà dal 4 agosto 2021 un nuovo manga spin-off tutto ispirato a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il fenomeno ideato da Koyoharu Gotouge pubblicato in Italia da Star Comics.

Il manga, scritto e disegnato da Natsuki Hogami, si intitola Kimetsu Gakuen! e avrà uno stampo puramente comico completamente disinteressato dalla narrazione originale dell’opera.

Demon Slayer manga spin-off: l’illustrazione di Koyoharu Gotouge

In occasione dell’annuncio, la maestra Gotouge ha disegnato un’illustrazione speciale con i personaggi di spicco del celebre franchise.

La possiamo guardare di seguito grazie a @7ENITSU su Twitter:

Ricordiamo che Demon Slayer sarà presto protagonista all’interno dell’intrattenimento anime dal momento che, dal 13 luglio 2021, Dynit lancerà su Prime Video (Amazon) Demon Slayer: Il Treno Mugen, lungometraggio animato realizzato da Studio Ufotable che riprende le vicende dalla conclusione della prima stagione anime per adattare gli eventi dell’arco narrativo de Il Treno dell’Infinito (qui gli ultimi dettagli).

In attesa del lungometraggio sequel, recuperiamo la prima stagione in un breve video qui disponibile.

A proposito di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge. Composto da 205 capitoli e 23 volumetti, il manga si è concluso a maggio 2020. In Italia l’opera è edita da Star Comics con 14 volumetti disponibili (recuperatelo su Amazon).

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda da aprile a settembre 2019 con 26 episodi trasmessi. L’anime è prodotto da Studio Ufotable ed è visibile legalmente, gratuitamente e sia con sottotitoli in italiano che doppiaggio italiano su VVVVID (Dynit).

Il sequel dell’anime si concretizza con un film animato che adatta l’arco narrativo dell’allenamento uscito nelle sale giapponesi il 16 ottobre 2020. In Italia arriverà il 13 luglio 2021 per Dynit su Amazon Prime Video.

Studio Ufotable è attualmente al lavoro sulla seconda stagione dell’anime che esordirà ad ottobre 2021. Possiamo raggiungere qui gli ultimi dettagli.

Se ancora non conosceste l’opera, qui di seguito una breve sinossi: