Demon Slayer: un’attrazione a tema agli Universal Studios Japan

Un’attrazione dedicata a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba apparirà agli Universal Studios Japan. L’attrazione ricreerà il mondo di Demon Slayer all’interno del parco a tema. Per ora sappiamo poco su come sarà l’attrazione, tuttavia, ulteriori informazioni saranno rilasciate presto.

Gli Universal Studios Japan e Demon Slayer

Gli Universal Studios Japan hanno ospitato diverse attrazioni a tema nel parco, tra cui una dedicata a Monster Hunter e Resident Evil. Queste erano attrazioni a tempo limitato e hanno aperto solo per brevi periodi. Più recentemente, un’attrazione a tema Super Mario ha fatto la sua apparizione all’interno degli Studios. Questa area a tema comprende una ricreazione di vari luoghi iconici e set-pieces trovato in vari giochi di Mario. Inoltre, Universal Studios Japan ha aperto un sito web che permette ai potenziali partecipanti di fare un tour digitale del parco e controllare le attrazioni prima della loro visita.

Tuttavia, come per le attrazioni Monster Hunter e Resident Evil, sembra che l’attrazione Demon Slayer sarà aperta per un determinato periodo di tempo. Le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che l’attrazione aprirà il 17 settembre 2021 e chiuderà potenzialmente il 13 febbraio 2022. Tuttavia, queste informazioni saranno chiarite una volta che sarà fatto l’annuncio ufficiale.

Demon Slayer: manga e anime

Koyoharu Gotouge ha iniziato la serializzazione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sul settimanale di manga per ragazzi Weekly Shonen Jump di Shueisha nel febbraio 2016. La serie in Giappone si è conclusa a maggio 2020. In Italia il manga è pubblicato dalla Star Comics che ne descrive così la trama:

Giappone, albori del ventesimo secolo. Il giovane Tanjiro, un gentile venditore di carbone, vede la sua quotidianità stravolta dallo sterminio della famiglia a opera di un demone. L’unica rimasta in vita è la sorella minore Nezuko, che tuttavia è stata trasformata in un demone a sua volta. Per farla tornare come prima e vendicarsi del mostro che ha ucciso la madre e i fratellini, Tanjiro si mette in viaggio con Nezuko, dando inizio a un avvincente racconto di sangue, spade e avventura!

La casa editrice ha anche pubblicato il primo dei due romanzi del franchise, Demon Slayer – Kimetsu no yaiba – Il fiore della felicità (qui la la nostra recensione!)

Per quanto riguarda l’adattamento anime, la prima stagione di Demon Slayer, a opera dello studio Ufotable e composta da 26 episodi, è stata presentata in anteprima nell’aprile 2019. Hikaru Kondo ha prodotto l’anime, Haruo Sotozaki si è occupato della regia, Yuki Kajiura e Gō Shiina della colonna sonora, mentre Akira Matsushima del character design. L’anime di Demon Slayer è disponibile in Italia su VVVVID, Amazon Prime Video e Netflix.

La seconda stagione di Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba – Yukaku-hen uscirà a ottobre 2021.

Il franchise ha ispirato anche un film Demon Slayer: Mugen Train, uscito nei cinema giapponesi il 16 ottobre 2020 mentre in Italia arriverà a data da destinarsi per Dynit.

Recuperate il primo volume di Demon Slayer su Amazon!