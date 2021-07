Il numero 32 di Weekly Shonen Jump, disponibile per l’acquisto in Giappone e negozi online, annunciano che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge, avrà diritto ad un nuovo romanzo in uscita il 16 luglio.

Il nuovo romanzo di Demon Slayer adatterà gli eventi della Stagione 2

Gli eventi del romanzo narreranno ciò che sarà trasposto proprio nell’imminente Stagione 2 di Demon Slayer, nel nostro precedente articolo gli ultimi dettagli, ovvero l’arco narrativo del quartiere dei divertimenti di Yoshiwara.

Il romanzo si intitola Kimetesu no Yaiba Novelize: Yukaku Sennyu Daisakusen-hen (Arco dell’Operazione d’Infiltrazione nel Quartiere dei Divertimenti). Alla scrittura abbiamo l’autore Shuka Matsuda (già scrittore di light novel per Seven Deadly Sins) e la maestra Gotouge penserà alle illustrazioni.

Demon Slayer Stagione 2: i dettagli

La seconda stagione di Demon Slayer, intitolata Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Yukaku Hen, è stata annunciata a febbraio di quest’anno ed è prodotta, come sempre, da Studio Ufotable con la regia di Haruo Sotozaki e il character design di Akira Matsushima, fra gli altri.

Gli eventi della nuova serie adatteranno l’arco narrativo del quartiere dei divertimenti di Yoshiwara. Attualmente, come già riportato in apertura, non conosce una data di debutto fissata.

Ricordiamo, prima di giungere ai titoli di coda, che il film animato Demon Slayer: Il Treno Mugen arriverà su Prime Video (Amazon) in Italia a partire dal 13 luglio. Qui gli ultimi dettagli. (Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link. Approfittatene!).

A proposito di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge. Composto da 205 capitoli e 23 volumetti, il manga si è concluso a maggio 2020. In Italia l’opera è edita da Edizioni Star Comics con 14 volumetti disponibili (recuperatelo su Amazon).

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda da aprile a settembre 2019 con 26 episodi trasmessi. L’anime è prodotto da Studio Ufotable ed è visibile legalmente, gratuitamente e sia con sottotitoli in italiano che doppiaggio italiano su VVVVID (Dynit).

Il sequel dell’anime si concretizza con un film animato che adatta l’arco narrativo dell’allenamento uscito nelle sale giapponesi il 16 ottobre 2020. In Italia arriverà il 31 luglio 2021 per Dynit su Amazon Prime Video.

Se ancora non conosceste l’opera, qui di seguito una breve sinossi: