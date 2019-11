Devil Deals: il nostro report dell’evento interattivo di D&D di Lucca Comics & Games

Abbiamo coraggiosamente partecipato a Devil Deals, l'evento interattivo organizzato da D&D. Ecco come è andata.

La partecipazione ufficiale di Dungeons & Dragons a questa edizione di Lucca Comics & Games ha da subito catturato la nostra attenzione. Il gioco di ruolo di Wizards of the Coast è presente alla fiera con un suggestivo dungeon allestito all’interno del Baluardo San Colombano. Approfittando così della spettacolare ambientazione, quanto mai evocativa delle atmosfere fantasy del gioco, D&D intratterrà il pubblico di appassionati giocatori con diverse attività, come la sessione Epic più grande d’Eruopa e la quest interattiva Devil Deals – Patti con il Diavolo.

Devil Deals avrà luogo dall’1 al 3 novembre e in queste date i giocatori avranno la possibilità di misurarsi con una missione che li condurrà fin negli abissi infernali e che avrà il culmine confrontando un diavolo dell’Avernus. In palio per i partecipanti merchandising esclusivo di D&D e la possibilità di partecipare ad un meet & greet con le personalità del mondo di Dungeons & Dragons, tra cui Joe Manganiello.

Spinti dalla nostra voglia di metterci in gioco e dalla promessa di tesori, fama e gloria, abbiamo raccolto la sfida lanciata da D&D. Armati di coraggio e determinazione tipici dell’avventuriero ci siamo presentati alle 10:00 di venerdì 1 alla partenza della nostra quest, situata sul Baluardo San Colombrano.

Ad attenderci alcuni agenti infernali, incaricati di far firmare ai convenuti un vero contratto, in cui i potevamo scegliere il tipo di ricompensa tra amore, potere o denaro. Una volta deciso l’oggetto della nostra brama – nel nostro caso abbiamo propeso per il denaro – la cerca ha avuto inizio.

Se siete in quel di Lucca e volete partecipare alla sfida, ciò che seguirà potrebbe svelarvi dettagli importanti di questa esperienza, quindi consigliamo vivamente di non proseguire oltre, per non incappare in spoiler.

La prima prova consisteva nel decodificare una particolare iscrizione in caratteri infernali, la soluzione dell’enigma avrebbe dato accesso alla fase successiva della nostra personale discesa agli inferi. Una volta tradotta la scritta l’abbiamo riportata sul contratto e abbiamo proseguito alla prova successiva.

La seconda prova ha coinvolto la perdita della dignità e dei polli abissali, uno dei cibi preferiti dai demoni dell’Avernus.

Insieme agli altri sventurati partecipanti siamo stati trasformati in uno stormo di volatili infernali e abbiamo dovuto sfilare chiocciando e ruspando, per il divertimento degli astanti. Ovviamente la prova non si è conclusa semplicemente così, al termine della nostra passerella della vergogna, la nostra performance aviana è stata valutata da due diavoli, che dopo un attento esame hanno acconsentito a farci passare.

A questo punto abbiamo dovuto guadagnarci l’accesso all’inferno cercando di ottenere un lasciapassare. Per ottenerlo è stato necessario trovare il mercante che lo possedeva e convincerlo ad apporlo sullo spazio apposito del contratto. Fatto questo era possibile proseguire, varcando la soglia che portava all’Avernus, tuttavia alcuni coraggiosi sono riusciti nell’impresa di compiacere ulteriormente alcuni dei guardiani di quel luogo, guadagnandosi una particolare protezione.

Abbiamo quindi varcato la soglia e ci siamo diretti verso la sala della penultima prova, dove abbiamo dovuto mettere in gioco il nostro contratto in una partita a dadi: soltanto i più fortunati tra noi avrebbero potuto proseguire.

Ci siamo suddivisi in gruppi, scegliendo un numero compreso tra 1 e 20, se quel numero fosse uscito avremmo avuto salva la vita e avremmo potuto concludere il nostro viaggio, verso l’ultima prova affrontando un vero diavolo dell’inferno.

Purtroppo la fortuna non ha guardato con benevolenza verso di noi, il nostro contratto è stato annullato e il nostro viaggio negli inferi ha avuto una brusca frenata.

Devil Deals è stata un’esperienza divertente che ci ha impegnato per circa un’ora, ma il tempo di gioco potrebbe variare in base all’affluenza del pubblico. Si tratta di un evento adatto sia a chi è un giocatore di D&D sia chi invece non ha mai avuto modo di giocare offrendogli un’assaggio delle atmosfere del gioco.

Potete partecipare a Devil Deals, dalle 10:00 alle 15:00 fino al 3 novembre, registrandovi a questo link.