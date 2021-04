Dexter, il grande ritorno di Michael C. Hall nel teaser del revival

Il canale YouTube di Showtime ha appena diffuso in rete un nuovo teaser del revival di Dexter, serie TV andata in onda dal 2006 al 2013 e che ha visto Michael C. Hall nei panni del celebre serial killer. Il video, sulle note di “Don’t Let Me Be Misunderstood” di Nina Simone, lascia presagire un grande ritorno alle origini.

Dexter sembrerebbe aver abbandonato il suo passatempo da boscaiolo ed essere tornato a quello che sa fare meglio di chiunque altro. Nel riflesso della finestra, infatti, si intravede il corpo di una persona avvolto in un sacco di plastica e posizionato su di un tavolo, marchio di fabbrica che contraddistingue le uccisioni delle sue vittime.

Il revival, annunciato nell’ottobre dello scorso anno, sarà composto da 10 episodi e arriverà in autunno. Al momento, però, non si conosce la precisa finestra di lancio.

Le ultime stagioni di Dexter avevano lasciato l’amaro in bocca ai fan del personaggio, ma il presidente di Showtime ha assicurato che questi nuovi episodi serviranno a dare una chiusura definitiva al suo arco narrativo. A bordo del revival tornerà ancora una volta lo showrunner Clyde Phillips.

Grazie all’interpretazione nei panni di Dexter, Michael C. Hall è diventato uno degli attori più apprezzati del panorama televisivo negli ultimi anni, portandosi a casa numerosi Golden Globe e altri premi del settore.

Esperto forense di giorno e killer di notte, Dexter trascorre la sua esistenza secondo un rigoroso codice d’onore che è sia la sua grazia salvifica che il suo fardello per tutta la vita. Un uomo in profondo conflitto con il mondo e con se stesso.

Non è la prima volta che Showtime decida di riportare in auge una serie amata dai fan. La medesima sorte era toccata a Twin Peaks nel 2017 con una terza stagione puramente Lynchiana.

