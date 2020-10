Dexter tonerà sugli schermi di Showtime

Showtime ha ordinato un revival di Dexter, la serie crime con protagonista la star Michaerl C. Hall e condotta dallo showrunner Clyde Phillips.

Il reboot vedrà coinvolti sia Michael C. Hall che Clyde Phillips e, secondo Variety (potete leggere l’articolo a questo link) la sua produzione inizierà nel 2021 e prevederà la realizzazione di una serie limitata di soli 10 episodi. I dettagli della trama sono ancora sconosciuti. Il Co-presidente della sezione Entertainment di Showtime, Gary Levine, ha detto, in una dichiarazione, che Dexter è una serie speciale non soltanto per i milioni di fan che si è conquistata in tutto il mondo, ma anche per la casa di produzione in quanto ha contribuito a far crescere l’importanza di Showtime. Gary Levine ha affermato che, per questo motivo, Showtime non si sarebbe mai cimentata in questa impresa se non avesse trovato una versione creativa in grado di rendere giustizia alla brillante serie originale, cosa che ha rinvenuto nella visione di Clyde Phillips e Michael C. Hall.

Dexter fu mandato in onda per otto stagioni su Showtime, e ha avuto come star principale il vincitore del Golden Globe Michael C. Hall, nei panni di Dexter Morgan, un esperto forense che lavorava per il Dipartimento di Polizia di Miami. Nella sinossi ufficiale pubblicata da Showtime, il protagonista viene descritto come intelligente, bello e con un gran senso dell’umorismo. Sono queste caratteristiche a renderlo il serial killer preferito di tutti. Come esperto forense di Miami, trascorre i suoi giorni a risolvere crimini, e le notti a commetterli. Ma Dexter vive secondo un rigoroso codice d’onore che è sia la sua grazia salvifica che il suo fardello per tutta la vita. Combattuto tra la sua ossessione mortale e il suo desiderio di vera felicità, Dexter è un uomo in profondo conflitto con il mondo e con se stesso. La storia gira intorno alla figura di Dexter, come si può intuire dal titolo, e la sua vita segreta da serial killer, che lo porta spesso ad avere conflitti con colleghi e famiglia, ignari di tutto.