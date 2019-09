Disney+: ecco il catalogo (parziale) dei contenuti disponibili

Tra circa due mesi, il nuovo servizio streaming Disney+ sarà finalmente disponibile. Nel frattempo è già disponibile, un catalogo con alcuni contenuti.

Tra qualche mese, il nuovo servizio streaming Disney+ sarà finalmente disponibile. Nel frattempo è già a disposizione, in Olanda, una versione di prova ovviamente gratuita. Dunque è possibile dare una prima occhiata ad una sorta di catalogo con elencati tutti i contenuti che saranno disponibili sulla nuova piattaforma streaming Disney+.

L’elenco presente sulla versione di prova non è però completo, infatti non sono compresi i contenuti Fox e alcuni dei molti film prodotti dalla Disney. Così come anche la lista delle serie TV potrebbe essere non del tutto completa, poiché appare abbastanza “misera”. Sicuramente i contenuti verranno aggiunti man mano, ma per il momento la priorità è stata data a quel tipo di prodotti che attirano una fascia di utenti abbastanza giovane.

Infatti, come vedremo di seguito, il catalogo è ricco di film Marvel e inerenti alla saga di Star Wars. Inoltre, per tutti coloro i quali hanno vissuti gli amatissimi anni ’90, non mancheranno alcuni dei cartoni animati che hanno fatto la storia di quel periodo. Insomma, il nuovo servizio streaming Disney+ sarà ricchissimo di contenuti, in modo tale da poter accontentare veramente tutti.

Catalogo Disney Plus

Il catalogo che troverete di seguito, molto probabilmente, sarà quello che vedremo anche in Italia a partire dal 2020 ma ovviamente verrà aggiornato con altri film, serie TV e cartoni animati. Ecco di seguito il catalogo:

FILM

10 cose che odio di te

20.000 Leghe sotto ai Mari

African Cats

Alice Attraverso lo specchio

Alice in Wonderland

Ant-Man

Ant-Man and the Wasp

Avengers

Avengers: Age of Ultron

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame (?)

Black Panther

Blank Check

Camp nowhere

Camp Rock

Captain America

Captain America: The Winter Soldier

Captain America: Civil War

Captain Marvel

Cenerentola (film)

Chi ha incastrato Roger Rabbit

Corsa a Witch Mountain

Descendants

Descendants 2

Doctor Strange

Flubber

Freaky Friday

Genius

Glory Road

Guardiani della Galassia

Guardiani della Galassia Vol. 2

Halloweentown

High School Musical

High School Musical 2

Hocus Pocus

I 3 moschettieri

Il buco nero

Il drago invisibile

Il grande e potente Oz

Il Libro della Giungla

Il mistero dei Templari – National Treasure

Il mistero delle pagine perdute – National Treasure

Il ritorno di Mary Poppins

Into the Woods

Iron Man

Iron Man 2

Iron Man 3

James e la pesca gigante

John Carter

Kim Possible

L’apprendista stregone

L’incredibile vita di Timothy Green

L’isola del tesoro

L’ispettore Gadget

L’Ultima tempesta

La Bella e la Bestia

La Carica dei 101

La Casa dei Fantasmi

Le cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio

Le cronache di Narnia – Il principe Caspian

Le cronache di Narnia – Il viaggio del veliero

Lemonade Mouth

Lizzie McGuire

Lo schiaccianoci

Maleficent

Marvel Studios: Assembling a Universe

Mary Poppins

Missione Tata

Muppet nell’isola del tesoro

Muppet: Treasure Island

Nel fantastico mondo di Oz

Nelle pieghe del tempo

Pinocchio

Pirati dei caraibi – La maledizione della prima luna

Pirati dei caraibi – La maledizione del forziere fantasma

Pirati dei caraibi – Ai confini del mondo

Pirati dei caraibi – Oltre i confini del mare

Pirati dei caraibi – La vendetta di Salazar

Pretty Princess

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo

Queen of Katwe

Quel pazzo venerdì

Ritorno al Bosco dei 100 Acri

Rogue One: A Star Wars Story

Santa Clause

Saving Mr. Banks

Sister Act

Sister Act 2

Sky High

Snow Dogs

Solo: A Star Wars Story

Star Wars Empire of Dreams

Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma

Star Wars: Episodio II – La guerra dei cloni

Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith

Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza

Star Wars: Episodio V – L’impero colpisce ancora

Star Wars: Episodio VI – Il ritorno dello Jedi

Star Wars: Episodio VII – Il Risveglio della Forza

Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi

Stoffa da campioni

Teen Beach Mobie

Tequila e Bonetti

Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi

Tesoro, mi si è allargato il ragazzino

The Finest Hours

The Kid

The Rocketeer

The Rookie

Thor

Thor: Ragnarok

Thor: The Dark World

Tomorrowland

Tre scapoli e un bebè

Tron

Tron Legacy

Un maggiolino tutto matto

Vi presento Christopher Robin

Willow

Zapped

Zombies

FILM ANIMATI

A bug’s life

Aladdin

Aladdin e il re dei ladri

Alexander

Alice nel paese delle meraviglie

Alla Ricerca di Nemo

Aristogatti

Atlantis

Basil L’Investigatopo

Biancaneve

Big Hero 6

Bolt

Cars

Cars 2

Cars 3

Chicken Little

Coco

Dinosauri

Ducktales: Il Mistero della lampada perduta

Dumbo

Fantasia

Fantasia 2000

FrankenwEnie

Frozen

Gli aristogatti

Gli Incredibili

Gli Incredibili 2

Hercules

I Robinson – Una famiglia spaziale

Il Gobbo di Notre Dame

Il Libro della Giungla

Il Libro della Giungla 2

Il Re Leone

Il Re Leone 2

Il Re Leone 3 Hakuna Matata

Il ritorno di Jafar

Il viaggio di Arlo

Inside Out

La Bella e la Bestia

La Carica dei 101

La Sirenetta

La spada nella roccia

Lilly e il Vagabondo

Lilo & Stich

Monsters University

Monsters, Inc.

Mulan

Mulan 2

Nightmare Before Christmas

Oceania

Oliver & Company

Peter Pan

Pippo il Film

Planes

Pocahontas

Pocahontas 2

Ralph rompe l’internet

Ralph Spaccatutto

Rapunziel

Robin Hood

Taron e la pentola magica

Tarzan

Tarzan 2

Toy Story

Toy Story 2

Toy Story 3

Up

Wall-e

Winnie the Pooh

Zootopia

SERIE ANIMATE

Ant-Man

Avengers Assemble

Big Hero 6

Cip & Ciop agenti speciali

Darkwing Duck

Ducktales

Ecco Pippo!

Elena di Avalor

Fantastici Quattro

Frozen Northern Lights

Gargoyles

Good Luck Charlie

Gravity Falls

Guardians of the Galaxy

Hulk and the Agents of S.M.A.S.H.

I Simpson

Iron Man

Jessie

Kim Possible

L’incredibile Hulk

La sirenetta – Le nuove avventure marine di Ariel

LEGO Star Wars All-Stars

LEGO Star Wars Droid Tales

LEGO Star Wars The Resistance Rises

Marvel Rising: Initiation

Mickey Mouse

Mighty Ducks

Phineas e Ferb

Pjmasks

Rocket & Groot

Silver Surfer

Spider-Man (1994)

Spider-Man (2017)

Spider-Man and his Amazing Friends

Spider-Man Unlimited

Spider-Woman

Star Wars Forces of Destiny

Star Wars: Rebels

Star Wars: Resistance

Star Wars: The Clone Wars

That’s so Raven

The Muppets

The Suite Life

The Suite Life of Zack & Cody

Tron Uprising

Ultimate Spider-Man

Winnie the Pooh

Wizards of Waverly Place

X-Men (1992)

SERIE TV

Agent Carter

Andy Mack

Boy Meets World

Cassian Andor

Girl Meets World

Hannah Montana

Hawkeye (autunno 2021)

I maghi di Waverly

Inhumans

Kessie

Liv Maddie

Loki (primavera 2021)

Moon Knight (2022)

Mr- Marvel (2022)

Obi-Wan (2021-2022)

Origins: The Journey of Humankind

Raven’s Home

Runaways

She-Hulk (2022)

That’s so Raven

The Falcon and the Winter Soldier (autunno 2020)

The Mandalorian

The Muppets

Transitions

Violetta

WandaVision (primavera 2021)

What if… ? (estate 2021)