Disney Plus Cards: regala un anno di abbonamento alla piattaforma

Disney Plus ha annunciato che sono disponibili da oggi le nuove Disney Plus Cards, carte regalo fisiche che permettono di acquistare e regalare un anno di abbonamento alla piattaforma streaming a 89,90€ per poter guardare tutti i contenuti Disney, Star Wars, Marvel, con tutti film e le serie TV del Marvel Cinematic Universe come Eternals che sarà disponibile sulla piattaforma, per tutti gli abbonati senza costi aggiuntivi da gennaio 2022 (recuperate il nostro articolo con tutti i dettagli) e non solo.

Disney Plus Cards, tutti i dettagli

Le Disney Plus Cards si possono trovare nei punti vendita selezionati dove, insieme alla card, al cliente verrà fornito alla cassa un codice che darà diritto ad un anno di abbonamento di Disney+. Le Disney Plus Cards sono un’ottima idea regalo anche perché sono attivabili in qualsiasi momento dall’acquisto e non hanno limiti di tempo.

Una volta acquista una Disney Plus Card, il suo codice dovrà essere utilizzato al momento dell’iscrizione sulla pagina dedicata. L’abbonamento potrà essere riscattato solo dai nuovi abbonati o da coloro che riattiveranno la sottoscrizione a Disney Plus. Per chi ha già un abbonamento attivo, non sarà possibile utilizzare l’importo della carta per ricaricare il proprio abbonamento, almeno fino a quando l’abbonamento stesso non sarà scaduto e si sarà disattivato il proprio metodo di pagamento.

Le Disney Plus Cards sono già in vendita presso i migliori rivenditori della grande distribuzione: per scoprire il punto vendita più vicino visitate la mappa in continuo aggiornamento. Per tutte le informazione sulle Disney Plus Card visitate il sito dedicato.

Per tutte le novità disponibili da dicembre su Disney Plus recuperate il nostro articolo dedicato.

L’offerta di Disney+