Eternals su Disney Plus: data e modalità di accesso

Eternals su Disney Plus: la piattaforma streaming ha confermato, pochi minuti fa, che uno dei film di maggior successo di questo, ancora singolare, anno cinematografico, la data di arrivo in streaming.

Eternals su Disney Plus, tutte le informazioni

Eternals sarà disponibile su Disney Plus a partire dal 12 gennaio 2022 per tutti gli abbonati. Il film si unisce agli altri 13 film del Marvel Cinematic Universe ora in streaming in IMAX Enhanced su Disney+, che offre agli abbonati un’immagine più estesa con il Formato Espanso, per un’esperienza visiva coinvolgente direttamente da casa.

Eccovi la sinossi ufficiale:

Il terzo film della Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel – diretto da Chloé Zhao, regista premio Oscar per Nomadland – porta sul grande schermo un’epica storia che abbraccia migliaia di anni e vede protagonisti un nuovo team di Super Eroi immortali, costretti a uscire dall’ombra per unirsi contro il più antico nemico dell’umanità, i Devianti. Ad interpretarli un cast che include Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Kit Harington, Salma Hayek e Angelina Jolie. Eternals arriverà nelle sale italiane mercoledì 3 novembre, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Nel cast di Eternals, basato su una sceneggiatura scritta da Matthew e Ryan Firpo, Richard Madden, che interpreta l’onnipotente Ikaris; Gemma Chan, che interpreta Sersi, amante dell’umanità; Kumail Nanjiani, che interpreta Kingo, dotato dei poteri del cosmo; Lauren Ridloff, che interpreta la velocissima Makkari; Brian Tyree Henry, che interpreta l’intelligente inventore Phastos; Salma Hayek, che interpreta la leader saggia e spirituale Ajak; Lia McHugh, che interpreta Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza; Don Lee, che interpreta il potente Gilgamesh; Barry Keoghan, che interpreta il solitario Druig; e Angelina Jolie, che veste i panni dell’impetuosa guerriera Thena. Kit Harington interpreta Dane Whitman.

Nei fumetti originali Marvel Comics, gli Eterni sono esseri straordinari creati milioni di anni fa a seguito di alcuni esperimenti dei Celestiali. Simili in tutto e per tutto agli umani, questi eroi sono però in possesso di abilità straordinarie come la capacità di volare, una forza sovrumana, il teletrasporto e il controllo della mente. La loro influenza nel corso della storia ha segnato civiltà come gli antichi romani, i guerrieri greci e i popoli norreni.

