Disneyland Paris – Il festival del Re Leone e della Giungla

Festival del Re Leone e della giunga a Disneyland Paris. In scena fino al 22 Settembre una serie di spettacoli dedicati a due grandi classici Disney.

Il fascino della lussureggiante giungla indiana ed il ritmo della savana africana: questi sono gli elementi principali del nuovo e coloratissimo Festival del Re Leone e della Giungla, a Disneyland Paris in scena fino al 22 settembre 2019.

Questa estate è dedicata, non a caso, al Re Leone. Ricordiamo infatti che a partire dal 21 Agosto arriverà nelle sale italiane il live action del classico Disney, diretto da Jon Favreau.

Come ogni anno a seconda della stagione il parco propone spettacoli differenti, e quest’estate sarà più ricca che mai tra scenografie inedite e produzioni di alto livello.

The Lion King: Rythems of the Pride Lands

Una creazione originale di Disneyland Paris con canzoni dal vivo, in scena diverse volte al giorno, tutti i giorni, all’interno del nuovissimo Frontierland Theater

La storia de Il Re Leone, emblema di più di una generazione, racconta la leggenda di Simba, Nala, Rafiki, Mufasa, Scar, Timon e Pumbaa. Le emozioni non saranno mai abbastanza con le spettacolari scene tratte da “Il Cerchio della Vita”, “Voglio Diventare Presto un Re”, “L’Amore è nell’Aria Stasera”, l’iconica “Hakuna Matata” e non solo. Cantanti, ballerini, acrobati e percussionisti danno nuova vita alle terre del branco con coreografie e costumi originali disegnati esclusivamente per Disneyland Paris.

The Jungle Book Live con Baloo & Co.

Questo spettacolo celebra Il Libro della Giungla, nella bellissima cornice della piazza centrale del parco, ai piedi del castello della bella addormentata.

Accompagnati da decine di artisti dai costumi sgargianti, Topolino ed i suoi amici, ma anche Baloo e Re Luigi si esibiranno in uno show di danza e canto dal finale coloratissimo, sulle note di classici come “Voglio Essere come Te” e “Lo Stretto Indispensabile”

La “MataDance” di Timon

Timon e Pumbaa aspettano i loro fan di tutte le età ad Adventureland, nel parco Disneyland, per condividere con loro qualche lezione di filosofia e di “Hakuna Matata”, il tutto imparando a ballare la “MataDance” di Timon.

Un villaggio dedicato al Re Leone ed al Libro della Giungla: il Djembe Joy Village

Cos’è un djembe? Si tratta di uno strumento a percussione tipico dei villaggi africani. Per scoprire di persona com’è fatto questo tamburo etnico e per sentirne il suono dal vivo, Re Luigi aspetta gli ospiti al Djembe Joy Village, per danzare con loro e vivere insieme tante sorprese che faranno scatenare tutti gli amanti della musica.

Oltre agli spettacoli ed agli incontri con i personaggi, solo fino al 22 Settembre sarà in vendita in esclusiva solo all’interno del parco una linea di merchandising direttamente ispirata al festival, dai piccoli souvenir a linee di abbigliamento dedicate.

Il Re Leone Esperienza Premium

Per vivere al massimo il Festival del Re Leone e della Giungla, è possibile aggiungere un tocco di magia in più ad un pacchetto soggiorno, prenotabile sul sito ufficiale del parco, con sconti fino al 30%, acquistando Il Re Leone Esperienza Premium, con disponibilità limitata. Offre vantaggi come i posti di categoria superiore per The Lion King: Rhythms of the Pride Lands ed incontri esclusivi con i personaggi.