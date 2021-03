DisneylandForward: Disneyland si ingrandirà con Zootropolis e Frozen Land?

Disneyland Resort di Anaheim ha presentato DisneylandForward, ovvero un progetto di ampliamento che coinvolgerà i due parchi di divertimenti californiano e una nuova area commerciale che potenzierà ulteriormente la già presente Downtown Disney.

Il progetto di espansione dovrà essere approvato dalle autorità competenti della città di Anaheim, ma i vertici del parco di divertimenti, fondato da Walt Disney nel 1955, sono certi che il progetto di ampliamento genererà migliaia di posti di lavoro e supporterà la municipalità con il potenziamento dei suoi servizi essenziali. Per il parco di Anaheim, questo progetto di ampliamento sarebbe il primo a distanza di 20 anni, ovvero quando a Disneyland venne affiancato il parco gemello Disney California Adventure.

DisneylandForward è quindi solo all’inizio del suo percorso e richiederà diverso tempo per affinare i diversi dettagli e la effettiva realizzazione di quel che sarà. L’obiettivo per Disney però è puntare a realizzare una serie di nuove esperienze per gli ospiti che coinvolgeranno nuove attrazioni nei parchi a tema, nuovi ristoranti, hotel tematizzati e spazi commerciali.

La presentazione del progetto è stata accompagnata da alcuni concept in grado di dare un’idea generale di cosa potrebbe essere DisneylandForward. Da questi disegni è apparso subito evidente l’intenzione di aggiungere un terzo punto di accesso che accoglierà i visitatori in una zona completamente nuova del parco di divertimenti.

L’ostacolo principale a questo nuovo ampliamento sarà ovviamente riuscire a convincere il comune e la comunità cittadina, poiché senza le dovute autorizzazioni per aggiungere nuove attrazioni l’unica scelta possibile sarebbe quella di sostituire quelle presenti.

Tutte le informazioni sul nuovo progetto sono state diffuse sul sito DisneylandForward.com sul quale è possibile avere un’idea di quali novità potrebbero prospettarsi come future attrazioni. In termini di cosa potrebbe arrivare per Disneyland si citano come esempio un’area tematica dedicata a Frozen (in arrivo in futuro anche a Disneyland Paris), una dedicata a Rapunzel e una all’Isola che non c’è.

Le novità per Disney California Adventure includerebbero un’area dedicata a Zootropolis (attualmente in costruzione a Shanghai Disneyland), Toy-Story Land (già presente nel parco di Orlando e in maniera minore a Parigi) e l’attrazione Tron Lightcycle (in arrivo ad Orlando e già presente a Shanghai).

Il progetto di ampliamento riguarderà anche la zona commerciale attorno al parco. Attualmente il Resort è preceduto da un’area accessibile liberamente chiamata Downtown Disney, al cui interno è possibile trovare negozi e ristoranti in una sorta di centro commerciale a cielo aperto. DisneylandForward prevederà il potenziamento dell’esperienza di shopping con la costruzione di una nuova zona commerciale simile a quella presente in Florida, chiamata Disney Springs.

In attesa di scoprire se e come si evolverà questo progetto possiamo consigliarvi il volume Walt Disney’s Disneyland (disponibile qui) che raccoglie splendide immagini e la storia del parco di divertimenti conosciuto come “Il posto più felice della Terra”.