Disponibili le sneakers ispirate agli Universal’s Monsters

La nuova collezione di sneakers ispirate agli Universal’s Monsters, le iconiche figure horror (di cui potete recuperare le gesta tramite questo link) di casa Universal, è stata da poco annunciata, e verrà prodotta dalla collaborazione tra gli storici marchi Super 7 e Saucony. Sicuramente anche questa linea di scarpe a tema mostri andrà subito sold out, come era già accaduto qualche anno fa con la serie Boodega, sempre a tema e sempre realizzata dalla sinergie tra i due marchi.

Credit Super7

La fattura dei quattro modelli mostrati si ispira ad altrettanti mostri (è proprio il caso di dirlo) sacri di casa Universal, ovvero La Creatura della Laguna Nera, La Mummia, Frankenstein e La Moglie di Frankenstein, ognuno dei quali con la sua colorazione personalizzata e un sacco di altri piccoli e grandi dettagli richiamanti il mostro di riferimento, che siamo sicuri faranno letteralmente impazzire appassionati e collezionisti.

Credit Super7

I modelli disponibili, che si rifanno a quello classico Saucony Jazz Original, rappresenterà un singolo Mostro, con un proprio logo sulla linguetta, la scritta “Monster” in giapponese ricamata sul tallone e una soletta personalizzata Super 7 x Saucony, sono venduti in confezioni da collezione a partire dallo scorso 14 maggio, per il momento soltanto sui rispettivi siti Saucony e Super 7, oltre che nei negozi fisici Super 7 di San Francisco e San Diego.

Inutile dire che questi modelli, sicuramente ricercatissimi tra i collezionisti, è facile che raggiungeranno presto valutazioni incredibili, quindi, se foste interessati all’acquisto, è meglio che vi mettiate in caccia al più presto possibile!