Docety: ecco tutti i contenuti gratuiti a tempo per la Solidarietà Digitale

Docety, la piattaforma di e-learning ideata e fondata da Mario Palladino e Nicola Palmieri, insieme a Michele Forlante, dopo aver messo a disposizione la sua piattaforma e le sue Docety Class per aiutare tutti gli istituti, le scuole e le università che hanno dovuto chiudere temporaneamente per contenere il contagio da Coronavirus (COVID-19), adesso ha deciso di aderire all’iniziativa Solidarietà Digitale e di mettere gratuitamente alcuni corsi, video lezioni o coach presenti nella piattaforma per un tempo limitato.

Per chi non lo sapesse, Docety è una piattaforma web dedicata alla formazione online face-to-face (faccia a faccia) cioè permette di fare lezioni frontali ed interattive direttamente con il docente. Questa tipologia di lezioni, chiamate Docety 1on1, consente di concordare con lo stesso docente il giorno, l’ora e l’argomento della lezione e addirittura si può comunicare direttamente attraverso il sistema di messaggistica presente sulla piattaforma. Non solo, è anche possibile partecipare a dei seminari online e porre delle domande direttamente al docente attraverso l’utilizzo di webcam e microfono oppure tramite l’apposita chat.

