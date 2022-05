Doctor Strange nel Multiverso della Follia non ci ha solamente mostrato un’evoluzione di Stephen Strange come personaggio di riferimento del Marvel Cinematic Universe, ma ha consentito a un altro personaggio del MCU di risolvere alcune delle drammatiche sofferenze che lo avevano caratterizzato. Sin dalla sua ultima apparizione in WandaVision, si era subito parlato di come la Scarlet Witch avrebbe avuto un ruolo centrale nel secondo film dedicato a Stragne, ma considerato il suo ruolo nella pellicola ai fan del Marvel Cinematic Universe è sorto un dubbio: come mai non vediamo Visione in Doctor Strange nel Multiverso della Follia?

ATTENZIONE: contiene spoiler su Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: perchè non compare Visione?

Compagno di vita di Wanda, Visione (Paul Bettany) era stato ucciso in Avengers: Infinity War, quando durante la battaglia in Wakanda Thanos si era appropriato della Gemma dell’Anima incastonata sulla sua fronte. Motivo per cui Visione, insieme a Natasha Romanoff, non era stato riportato in vita dal Blip, in quanto morto prima del famigerato ‘snap’ di Thanos. In WandaVision, la prima serie dell’MCU su Disney+, avevamo visto il sintezoide ricomparire nel mondo fittizio creato da Wanda, salvo poi assistere alla comparsa di una sua replica, Visione Bianco, che al termine della serie aveva assimilato anche le peculiarità della sua precedente versione.

A stupire i fan del Marvel Cinematic Universe è stata l’assenza di Visione in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, considerata l’ossessione di Wanda di ricostruire la sua famiglia perfetta creata in WandaVision. Al termine della serie, infatti, Wanda sceglieva di rinunciare all’amato e ai due figli, Billy e Tommy, per porre fine alla sua delirante creazione, ma nel nuovo capitolo delle avventure di Stephen Strange la donna, divenuta Scarlet Witch e traviata dagli oscuri poteri del Darkhold, decide di sondare il multiverso pur di ritrovare i propri figli. Ma non Visione, che si tratti della versione originale del sintezoide o il nuovo Visione Bianco visto al termine di WandaVision.

A motivare in parte questa assenza è stata Elizabeth Olsen, interprete di Wanda, che durante un’intervista con Collider ha spiegato come per il suo personaggio il fine ultimo della propria esistenza ora non è più l’ideale di famiglia, ma l’ossessione di riavere i propri figli:

Credo che la ragione principale di cui si parli del multiverso, sia che in questa versione Wanda non stia con Visione, ci piaceva lasciare questo mistero. Per qualche ragione non fa parte del suo mondo, ho sempre pensato a lei come una versione più domestica del personaggio. Possono essere separati, aver divorziato, lei non indossa una fede. Ci piaceva l’idea che stesse da sola, l’idea era trasmettere la sensazione che una volta divenuta madre, il tuo mondo fosse basato sui tuoi figli, e i bambini sono parte di questa mitologia. Credo che una volta che si è madri, la perdita dei propri figli sia il dolore più devastante di ogni altro.

Rimane tuttavia strano che in nessuno modo si sia inserito Visione in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Il sintezoide viene citato più volte, ma il focus dell’ossessione di Wanda è sui gemelli, con una forza che non le fa nemmeno considerare la presenza di Visione. Soprattuto considerato che la nascita ‘immaginaria’ dei gemelli sia scaturita dall’incapacità di Wanda di accettare la morte di Visione, elemento scatenante degli eventi di Wandavision. Al termine di WandaVision, avevamo sentite il nuovo Vision affermare di essere il ‘vero’ Visione in quanto aveva assorbito tutta la sua coscienza, compresi i ricordi della sua precedente incarnazione, una consapevolezza che si sarebbe potuta utilizzare anche nel cercare di ricondurre Wanda alla ragione in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Viene dunque da chiedersi se rivedremo nuovamente Visione. Il finale della drammatica ricerca di Wanda sembra aver condannata la Scarlet Witch, sacrificatasi sul monte Wundagore per cancellare le tracce degli incantesimi di Chton, ma non è da escludersi che in futuro un suo ritorno possa riportare in scena anche il sintezoide.

L’offerta di Disney+