Dopo mesi di speculazioni attorno all’identità del nuovo protagonista, la verità è stata finalmente svelata. Attraverso una nota stampa sul sito ufficiale la BBC ha annunciato che Ncuti Gatwa, star di Sex Education, sarà ufficialmente il nuovo Dottore nella quattordicesima stagione di Doctor Who.

Doctor Who 14: Ncuti Gatwa sarà il nuovo Dottore

Un annuncio inatteso che ha fatto in breve tempo il giro del web, riscontrando reazioni molto positive da parte del pubblico. Ncuti è stato eletto miglior attore ai BAFTA Awards scozzesi nel 2020 per la sua performance nei panni di Eric nella serie Netflix. Un momento storico anche per Doctor Who dal momento che si tratta del primo attore nato fuori dal Regno Unito a interpretare il protagonista.

Ncuti andrà dunque a prendere il posto di Jodie Whittaker, che rivedremo in ogni caso in una puntata speciale di Doctor Who in arrivo il prossimo autunno. Le redini della nuova stagione saranno prese da Russell T. Davies, showrunner della serie dal 2005 al 2010. Al momento non è ancora stata fissata una finestra di lancio precisa, ma i nuovi episodi arriveranno nel 2023.

“I may only have one heart but I am giving it all to this show” Ncuti Gatwa is the Doctor ❤️❤️➕ Read more here ➡️ https://t.co/f4K4Yfr6ul pic.twitter.com/qRUiUv10gl — Doctor Who (@bbcdoctorwho) May 8, 2022

Il ritorno di Russell T. Davies coinciderà con il sessantesimo anniversario dello show. Ncuti si è detto entusiasta e al tempo stesso spaventato del ruolo che andrà a ricoprire, affermando in ogni caso di essere pronto a dare il 100% per non deludere i fan di Doctor Who.

Erano in molti a pensare che l’annuncio del nuovo Dottore sarebbe arrivato soltanto dopo lo speciale di Doctor Who in arrivo a ottobre, ma a quanto pare la BBC ha preferito evitare il rischio di leak e vuotare subito il sacco. Senza dubbio un’altra grande svolta per una saga televisiva che cerca sempre di rinnovarsi, proprio come il suo Dottore.

Nel frattempo vi ricordiamo che vedremo Ncuti anche sul grande schermo nel film live action su Barbie, in arrivo il 21 luglio 2023, con Margot Robbie nei panni dell’iconica bambola.