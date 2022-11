A distanza di oltre vent’anni dal suo debutto, Donnie Darko, il film del 2001 scritto e diretto da Richard Kelly, arriva sul mercato con una nuova edizione da collezione Home Video. Nello specifico, la versione oggetto di questa nostra recensione è l’edizione steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray denominata Donnie Darko Ultralimited Edition. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa nuova proposta e la relativa esperienza d’uso.

Donnie Darko Ultralimited Edition

Donnie Darko

Donnie Darko è il lungometraggio che vede all’esordio alla regia di Richard Kelly. La pellicola, seppur abbia avuto un debutto non eccelso in termini di ritorni economici, è diventata nel tempo un grande cult per gli amanti del genere. Il motivo è presto detto, il film godette di una “seconda vita” solo successivamente, grazie alla sua presentazione fuori concorso alla 61ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nel 2004 nonché grazie all’uscita della versione director’s cut. Nel cast del film troviamo impegnati Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Patrick Swayze, James Duval, Drew Barrymore, Beth Grant e infine Maggie Gyllenhaal.

Il giovane Donnie Darko è in cura da una psicologa per via di problemi comportamentali. Una notte il ragazzo scampa ad un incidente quando il motore di un aereo precipita direttamente nella sua camera quando Donnie si trovava in preda ad un atto di sonnambulismo nel quale ha interagito con una sorta di coniglio umanoide. La creatura ha comunicato a Donnie la data della fine del mondo, che avverrà da lì a pochi giorni, e dopo quell’evento il protagonista comincia ad avere inquietanti visioni che lo spingono a compiere gesta estreme, in realtà tutte legate ad un diabolico gioco del destino.

Leggi quali sono i migliori film in Blu-Ray dedicati agli amanti di Halloween

La Ultralimited Edition di Donnie Darko

Donnie Darko arriva dunque sul mercato, per la gioia di moltissimi collezionisti, con una nuovissima edizione ricca di contenuti. Infatti, per la prima volta, il film viene proposto nel formato 4K Ultra HD in edizione Steelbook con tanto di nuovi restauri in 4K dedicati alla Theatrical cut e alla Director’s cut edition. Secondo quanto emerso, tutto il processo di rimasterizzazione è partito dai negativi originali di Arrow Films, e il regista Richard Kelly ha supervisionato e approvato l’intero processo.

Per quanto riguarda i dischi presenti, questa nuova proposta Home Video ha al suo interno entrambe le versioni del film sia nel formato 4K Ultra HD sia nel formato Blu-ray. A questi quattro dischi si va poi ad aggiungere anche un quinto disco in Blu-ray, contenente al suo interno tutte el sezioni dedicate ai contenuti speciali.

Donnie Darko Ultralimited Edition

Donnie Darko Ultralimited Edition

Sempre restando in tema contenutistico, questa nuova edizione ha al suo interno anche alcuni gadget: una card e un booklet contenente una serie di approfondimenti sul film.

Donnie Darko Ultralimited Edition

Il comparto video

Dopo questa panoramica generale sulla storia del film, passiamo ora, come di consueto, alla descrizione del comparto video che questa nuova proposta è in grado di offrire.

Partendo dal presupposto che il film ha sulle spalle circa vent’anni, questa produzione Home Video è in grado di annullare ogni qualsivoglia riserva.

Entrambe le edizioni del film proposte nel formato 4K Ultra HD sono eccellenti e nettamente superiori rispetto a quanto visto nelle controparti in Blu-ray. Le immagini sono nitide ma non da primato. Tuttavia la morbidezza rilevata è frutto di una vera e propria caratteristica intrinseca del film, con quell’atmosfera dati toni grigi e sognanti che ancor più amplificano la componente noir del lungometraggio. Proseguiamo poi dicendovi che rispetto alle precedenti edizioni, abbiamo notato anche un miglioramento della luminosità nelle scene più scure, senza però che questa sia andata a toccare in negativo quelli che sono i contrasti. Le scene più scure, seppur con una dominante grigia, godono infatti comunque di un punto del nero soddisfacente senza però affogare mai le immagini che si presentano a schermo. Per quanto riguarda invece la colorimetria, complice la presenza del Dolby Vision HDR, essa risulta più piena, satura, rispetto alle precedenti edizioni. I colori sono infatti ben presenti nelle scene senza però mai diventare invadenti e regalando un’ottima naturalezza agli incarnati.

Come anticipato, la qualità di questi nuovi dischi è frutto di un lavoro sapiente in fase di masterizzazione, con file codificati in HEVC H.265 rettamente dai fotogrammi originali in 35 mm. In buona sostanza, attualmente non è presente sul mercato nessuna edizione che qualitativamente possa essere superiore a questa.

Il comparto audio

Passiamo ora al quello che è il comparto audio offerto da questa edizione che è risultato appagante sotto tutti i punti di vista. La traccia italiana contenuta all’interno dei dischi è la 5.1 DTS-HD Master Audio (la stessa identica presente in lingua inglese) e di questo non potevamo che esserne contenti. Purtroppo, ancora oggi, non è insolito imbattersi in tracce audio in lingua italiana proposte con codifiche inferiori rispetto alla controparte in lingua inglese. Bene, non è questo il caso! Preparatevi dunque ad assistere a un comparto audio da pieni voti.

I contenuti speciali

Come ogni collector’s che si rispetti, anche la Donnie Darko Ultralimited Edition contiene al suo interno numerosi contenuti aggiuntivi utili al comprendere, ad esempio, il processo produttivo dietro al lungometraggio. Sotto questo punto di vista, abbiamo particolarmente gradito la presenza di un disco ad essi dedicato, così da lasciar il giusto spazio sui dischi dedicati al film.

Tra i contenuti aggiuntivi vi segnaliamo la presenza dei commenti audio sottotitolati, delle scene tagliate ed estese, del documentario Deus ex Machina: La filosofia di Donnie Darko, del documentario The Donnie Darko Diary e del documentario Me l’hanno fatto fare. Questi però sono soltanto alcuni dei contenuti dei quali potrete godere una volta aggiunta in collezione quest’edizione del film. Ci sono infatti anche altri documentari, le immagini del dietro le quinte, il video musicale “Mad World“ di Gary Jules e molto altro ancora. Sotto il punto di vista dei contenuti aggiuntivi, non potevamo chiedere di più.

Donnie Darko Ultralimited Edition

Le conclusioni sulla Donnie Darko Ultralimited Edition

La Donnie Darko Ultralimited Edition si è dimostrata all’altezza delle aspettative, portando sul piccolo schermo un’edizione in 4K Ultra HD nettamente migliorata rispetto alla controparte in Blu-ray con risoluzioni a 1080p. Dal punto di vista tecnico, il comparto video ha subito un visibile miglioramento nel rispetto però delle scelte registiche di allora mentre il comparto audio vanta la presenza di un’ottima traccia 5.1 DTS-HD Master Audio in lingua italiana che non sfigura, una volta tanto, rispetto alla controparte in lingua inglese. Ottimi anche i contenuti aggiuntivi, che si dimostrano essere numerosi e in grado di portare dentro alla produzione del lungometraggio lo spettatore curioso. Infine, apprezzati i gadget presenti seppur avremmo gradito la presenza di qualcosa di più, come ad esempio le cartoline dal film.