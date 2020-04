Donny Cates al lavoro su una nuova serie creator owned

Donny Cates è sicuramente uno degli autori attualmente più quotati nel panorama fumettistico nordamericano forte di una serie di titoli creator owned come God Country o Redneck e del lavoro svolto in Marvel che lo hanno portato a realizzare un mini sotto-universo narrativo che comprende serie come I Guardiani della Galassia, Ghost Rider Cosmico, Venom ed è culminato con l’arrivo su Thor, testata ereditata da Jason Aaron, che debutterà presto anche in Italia.

Sempre attivissimo sui social media, e in particolare su twitter dove non manca di esternare le sue opinioni spesso fuori dal coro, Donny Cates ha rivelato di essere al lavoro su ben 4 nuove serie creator owned di cui però ha rivelato i dettagli solo di una.

Remember when Dylan Burnett and I did some crazy ass books together? Would you guys be interested in another one? pic.twitter.com/0Nz6c7BkSt — DONNY⚡️CATES (@Doncates) April 6, 2020

La serie in questione sarà disegnata da Dylan Burnett – già matita del Ghost Rider Cosmico – ed avrà come protagonista una ragazzina e la sua enorme spada, oggetto sinistramente molto caro a Cates rendendolo protagonista sia in Venom che in God Country ad esempio.

L’autore non rivelato nessun dettaglio della serie se non questa immagine teaser che ci mostrano i protagonisti e fanno pensare ad un ritorno alle atmosfere proprio di God Country.

L’entusiasmo dei fan è stato incredibilmente smorzato da Rob Liefeld che in qualche commento successivo ha rivelato di non apprezzare molto l’operato di Donny Cates in Marvel, in seno ad una più ampia critica alla attuale proposta della Casa delle Idee, con uno scambio di battute estremamente cordiale con lo stesso Cates.

X-men & Hulk haven't been this good in years imo. Donny Cates, Gerry Duggan, Jonathan Hickman, Kelly Thompson, & Al Ewing are all firing on all cylinders on their books. — The Real SP (@SPlatizky) April 19, 2020

Well….that’s a bummer. I’m sorry you aren’t enjoying my books anymore, man. — DONNY⚡️CATES (@Doncates) April 20, 2020

Il catalogo delle serie creator owned di Donny Cates è diviso fra Panini Comics – che ha pubblicato God Country – e saldaPress che invece ha pubblicato Ghost Fleet, Redneck e Baby Teeth.

Piccola curiosità: Donny Cates e la sua compagna Megan Hutchison si sono sposati lo scorso anno durante il Lucca Comics & Games.