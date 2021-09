Doom Patrol 3, il nuovo trailer presenta la Confraternita del Male

La terza stagione della serie HBO Max dedicata ai personaggi ispirati ai fumetti DC (e di cui potete recuperare le avventure originali a questo indirizzo) sta per arrivare. Doom Patrol si mostra infatti in un nuovo trailer pieno di sequenze inedite dello show – lo trovate poco sotto, nel player dedicato – in grado di preparare gli spettatori ai rocamboleschi eventi che vedremo nella nuova stagione.

La terza stagione di Doom Patrol prende il via durante l’apice dello scontro tra Dorothy (Abi Monterey) e Candlemaker, un duello che ha portato a conseguenze inimmaginabili per tutta la squadra. A complicare il tutto ci pensa l’arrivo di Madame Rouge (interpretata da Michelle Gomez), grazie a una macchina del tempo e una missione specifica da portare a termine che purtroppo, però, sembra aver dimenticato. Non solo viaggi nel tempo, visto che a mettere i bastoni fra le ruote al gruppo di eroi ci pensa la pericolosissima Confraternita del Male.

Questa, nota anche come “The Sisterhood of Dada”, è composta da Malcolm (Micah Joe Parker), un’anima quieta che preferisce però essere invisibile piuttosto che affrontare le difficoltà del mondo, cui segue Shelley Byron/The Fog (Wyn Everett), una terrorista dotata di grande fascino. Lloyd Jefferson/Frenzy (Miles Mussenden) si presenta invece come uno scultore di strane maschere, con il corpo ricoperto di tatuaggi e cicatrici, affiancato a sua volta da Holly McKenzie/Sleepwalk (Anita Kalathara), una ragazza spensierata che non sembra prendere la vita troppo sul serio. A chiudere il cerchio troviamo Sachiko/The Quiz (Gina Hiraizumi), personaggio che sembra letteralmente ossessionato dai germi.

La terza stagione di Doom Patrol andrà in onda a partire dal prossimo 23 settembre di quest’anno, con l’uscita in contemporanea dei primi tre episodi dello show, mentre i seguenti verranno rilasciati a cadenza settimanale. Nel cast torneranno Brendan Fraser nei panni di Robotman, Matt Bomer in quelli di Negative Man, April Bowlby sarà ancora una volta Elasti-Woman, Diane Guerrero interpreterà Crazy Jane, Joivan Wade sarà Cyborg e Timothy Dalton vestirà i panni di The Chief.