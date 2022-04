Terminata la 34esima giornata di campionato di Serie A TIM è arrivato finalmente il momento del grande recupero atteso da mesi: il match Bologna – Inter valevole per la 20esima giornata di campionato. La partita si doveva giocare lo scorso 6 gennaio ma non si poté organizzare a causa di numerose positività tra le maglie rossoblù. Ora lo scontro è fissato per mercoledì 27 aprile 2022 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna con il fischio d’inizio alle ore 20:15.

Si tratta di una partita fondamentale per l’Inter perché, essendo in piena lotta Scudetto, potrebbero essere punti importantissimi per portarsi in vetta alla classifica. Attualmente gli uomini di Inzaghi stanno vivendo un periodo di grande forma con ben quattro vittorie consecutive tra cui Juventus e Roma. Anche il Bologna, tuttavia, sta passando un periodo di ottima forma riuscendo a ottenere sempre punti nelle ultime quattro giornate con ben tre pareggi e una vittoria.

Dove vedere la partita?

Bologna – Inter, quindi, si giocherà mercoledì 27 aprile 2022 allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna con Calcio d’inizio fissato alle ore 20:15. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 e 209 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Per quanto riguarda DAZN, la telecronaca sarà composta da Edoardo Testoni e Marco Parolo al commento tecnico. Su Sky, invece, ci saranno Maurizio Compagnoni e Nando Orsi.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda, invece, le probabili formazioni il Bologna si presenterà in campo con un modulo 3-5-2 con Orsolini e Arnautovic in attacco, De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano e Hickey al centrocampo e Bonifazi, Soumaoro e Theate in difesa.

Medesimo modulo per l’Inter che dovrebbe pesentarsi con Lautaro e Correa in attacco, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic (o Gosens per possibile esordio come titolare) al centrocampo e Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Bonifazi, Soumaoro, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic

