Dove vedere il MotoGP del Portogallo in TV e streaming

Il penultimo appuntamento stagionale con la MotoGP è alle porte e il motomondiale sbarca sulle coste di Portimao. In realtà è la seconda volta nella storia di questa competizione che si gareggia nell’Autodromo di Algarve e questa volta tutti gli occhi sono puntati su Pecco Bagnaia che a Misano è scivolato alla curva 15 insieme ai sogni di vincere il mondiale al posto del francese Fabio Quartararo. La competizione inizierà venerdì 5 novembre con le prime due Prove Libere, continuerà sabato 6 novembre con la quarta Prova Libera e le qualifiche e si chiuderà domenica 7 novembre con la gara. Tutto questo insieme, ovviamente, alla Moto3 e alla Moto2.

Per quanto riguarda, comunque, le grandi presenze e i grandi assenze, ricordiamo che per Quartararo e Rossi sarà un weekend importantissimo: il primo da campione del mondo e il secondo molto vicino al ritiro. Tuttavia il grande assente sarà Marc Marquez che ha subito una commozione celebrale durante una sessione di motocross.

Dove vedere la gara?

L’imminente weekend di Portimao si svolgerà secondo gli abituali orari delle tappe non europee, con le qualifiche della MotoGP che scatteranno alle 15:10, subito dopo le FP4, e la gara alle 14:00 della domenica, dopo quelle della Moto3 alle 12:20 e prima della Moto2 che gareggerà alle 15:30. L’Intero weekend del GP del Portogallo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky e su DAZN. La gara sarà trasmessa anche in chiaro, ma in differita, su TV8 (Canale 108 del digitale terrestre). Il Gran Premio sarà anche disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su PC, smartphone, Smart TV, dispositivi Smart, console e tablet tramite installazione dell’app, su DAZN (nel medesimo modo di Sky e SkyGo) e nella sezione streaming del sito web di TV8.

Programmazione completa

Giovedì 4 novembre

18.00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 5 novembre

10.00 Diretta Moto3 Prove Libere 1

10.55 Diretta MotoGP Prove Libere 1

11.55 Diretta Moto2 Prove Libere 1

14.15 Diretta Moto3 Prove Libere 2

15.10 Diretta MotoGP Prove Libere 2

16.10 Diretta Moto2 Prove Libere 2

Sabato 6 novembre

10.00 Diretta Moto3 Prove Libere 3

10.55 Diretta MotoGP Prove Libere 3

11.55 Diretta Moto2 Prove Libere 3

13.35 Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.30 Diretta MotoGP Prove Libere 4

15.10 Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

16.10 Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

18.00 Conferenza Stampa Post-Qualifiche

Domenica 7 novembre

10.00 Diretta Moto3 Warm Up

10.30 Diretta MotoGP Warm Up

11.00 Diretta Moto2 Warm Up

12.20 Diretta Moto3 Gara

14.00 Diretta MotoGP Gara

15.30 Diretta Moto2 Gara

Appuntamenti in differita su TV8

Sabato 6 novembre

16.35 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

Domenica 7 novembre