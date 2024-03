Guida e parla con chiarezza: 40€ di sconto su questo interfono Bluetooth

Se durante le vostre avventure in sella, sentite l'esigenza di mantenere i contatti con i compagni di viaggio o con il passeggero, anche indossando uno dei migliori caschi integrali, allora l'acquisto di un interfono per moto dotato di tecnologia Bluetooth diventa essenziale. Oggi, desideriamo suggerirvene uno particolarmente valido, la cui scelta è motivata non soltanto dalle sue prestazioni soddisfacenti, ma anche dall'opportunità attuale di ottenerlo a un prezzo vantaggioso grazie a un coupon di 40€. Questo abbatterà il suo costo originale di 84,99€, permettendovi di acquistarlo a soli 44,99€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 40€ durante il checkout

WAYXIN T2, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo interfono Bluetooth rappresenta un prodotto ideale per i motociclisti che desiderano mantenere la comunicazione con il passeggero o un altro pilota senza rinunciare alla sicurezza e al comfort durante il viaggio. Con una portata di 100 metri, questo interfono è perfetto per coloro che viaggiano spesso in coppia sui sedili anteriori e posteriori della moto, garantendo una comunicazione fluida e senza interruzioni.

Grazie alla sua lunga durata della batteria, che permette fino a 15 ore di ascolto di musica e 10 ore di chiamate, è perfetto anche per i viaggi lunghi, assicurando divertimento e connettività per tutto il percorso. Inoltre, l'installazione facile e veloce, senza bisogno di attrezzi, lo rende accessibile anche ai meno esperti.

La tecnologia DSP e CVC per la cancellazione del rumore è un altro punto di forza, ideale per chi cerca un audio di qualità e senza interferenze, anche sui tratti più rumorosi. Aggiungendo alle sue funzioni la tecnologia Bluetooth, per un accoppiamento rapido e una risposta automatica delle chiamate, il WAYXIN T2 è dunque un must-have per ogni motociclista che non vuole rinunciare a musica, chiamate e comandi vocali durante i propri spostamenti.

Vedi offerta su Amazon