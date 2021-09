Dove vedere il MotoGP delle Americhe in TV e streaming

Dopo la tappa italiana di Misano, la MotoGp si sposta negli Stati Uniti per l’attesissimo Gran Premio delle Americhe di Austin. Si comincia venerdì 1 ottobre con le prime due sessioni di prove libere, che andranno in scena rispettivamente alle ore 16:55 e alle 21:10. Sabato 2 ottobre, poi, si osserverà alle 16:55 la terza sessione di prove libere, mentre alle 20:30 al via la quarta sessione delle prove libere a cui faranno immediatamente seguito le qualifiche. Domenica 3 ottobre il warm-up aprirà la giornata alle 16:40, mentre alle 21 inizierà la gara ufficiale.

Il circuito texano di Austin sarà il prossimo teatro del quindicesimo Gran Premio della MotoGP. La fine è vicina, mancano solo quattro gare al termine e quindi tra i piloti che cercano di fare di tutto per portare a casa altri punti c’è sicuramente Francesco Bagnaia che sta cercando di fare i miracoli per rimontare i 48 punti di vantaggio del primo della classe Fabio Quartararo. Dopotutto ci sono ancora 100 punti in palio prima della fine quindi è tutto possibile, ma l’avversario dovrebbe fare degli inaspettati passi falsi.

Non bisogna, però, sottovalutare che potrebbe dare spettacolo dato che qui ha praticamente sempre vinto, tranne nel 2019 quando cadde a terra mentre stava dominando la gara. Il campione spagnolo, tuttavia, a Misano non è sembrato in forma dovendo fare i conti con i suoi soliti problemi fisici che in Texas potrebbero compromettere ulteriormente la gara considerando la tortuosità del tracciato.

Dove vedere la gara?

L’Intero weekend del GP delle Americhe sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky e su DAZN. La gara sarà trasmessa anche in chiaro, ma in differita, su TV8 alle 23:00 (Canale 108 del digitale terrestre). Il GP delle Americhe sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su PC, smartphone, Smart TV, dispositivi Smart, console e tablet tramite installazione dell’app, su DAZN (nel medesimo modo di Sky e SkyGo) e nella sezione streaming del sito web di TV8.

Il programma completo con i relativi orari

Venerdì 1 ottobre



16:55 – Prove libere 1

21:10 – Prove libere 2

Sabato 2 ottobre

16:55 – Prove libere 3

20:30 – Prove libere 4

21:10 – Qualifiche

Domenica 3 ottobre